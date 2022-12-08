Млявість та занепад сил — чим загрожує зневоднення та як підтримувати питний режим

Зневоднення організму — небезпечний стан, на який багато людей не звертають уваги. Певний час він може бути непомітним, однак швидко призводить до млявості та занепаду сил.

Фудтерапевтка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла у своєму Instagram, чому так важливо зберігати питний режим, з чого почати та як контролювати.

Чому вода незамінна

Нутриціологиня пояснює, що у разі зневоднення організму тілу не вистачає води, щоб виконувати важливі життєві функції. Адже вода постачає поживні речовини до клітин і виводить з них відходи.

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Якщо цей процес порушується, то це може вносити дисбаланс в обмін речовин. Крім того, вода вимиває частину стресових гормонів через нирки. Тому дефіцит води призводить до ще більшого стресу.

Також рідина допомагає організму підтримувати оптимальний електролітний баланс, зберігати тіло податливим та регулювати жировий обмін.

Саме тому пиття достатньої кількості води має бути пріоритетним пунктом у здоровому харчуванні.

Як підтримувати водний режим

Голобородько зауважує, що важливо пити вчасно та не замінювати воду солодкими, молочними напоями, чаєм, кавою та соками, зокрема фрешами.

Як зберігати водний баланс:

Зранку випивай дві склянки води (можна теплої). Одну склянку обов’язково пий перед сном.

Завжди пий склянку води за 10-20 хвилин перед їдою або через 30-50 хвилин — після. У разі спраги можна пити й під час їжі.

Якщо інтенсивно тренуєшся або займаєшся спортом понад годину, то обов’язково поповнюй свій організм 500 мл води. В інших випадках пий стільки, скільки хочеш.

Підтримувати водний баланс можна також вологою зі свіжих овочів, зелені та фруктів.

Вживай інші напої у чистому вигляді, тобто без цукру та молока. Пити каву натщесерце не можна.

Контролювати водний баланс можна досить легко — за кольором сечі. Вона має бути світло-жовтою чи прозорою. Це свідчить про те, що ти п’єш достатньо.

Однак чим темніший і насиченіший тон сечі (помаранчевий чи коричневий), тим ступінь дефіциту води вищий.

Зневоднення організму також негативно впливає на роботу мозку й інших систем нашого тіла. Читай детальніше, яка норма води для людини на день.

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