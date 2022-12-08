Млявість та занепад сил — чим загрожує зневоднення та як підтримувати питний режим

Зневоднення організму — небезпечний стан, на який багато людей не звертають уваги. Певний час він може бути непомітним, однак швидко призводить до млявості та занепаду сил.
Фудтерапевтка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла у своєму Instagram, чому так важливо зберігати питний режим, з чого почати та як контролювати.
Нутриціологиня пояснює, що у разі зневоднення організму тілу не вистачає води, щоб виконувати важливі життєві функції. Адже вода постачає поживні речовини до клітин і виводить з них відходи.
Якщо цей процес порушується, то це може вносити дисбаланс в обмін речовин. Крім того, вода вимиває частину стресових гормонів через нирки. Тому дефіцит води призводить до ще більшого стресу.
Також рідина допомагає організму підтримувати оптимальний електролітний баланс, зберігати тіло податливим та регулювати жировий обмін.
Саме тому пиття достатньої кількості води має бути пріоритетним пунктом у здоровому харчуванні.
Голобородько зауважує, що важливо пити вчасно та не замінювати воду солодкими, молочними напоями, чаєм, кавою та соками, зокрема фрешами.
Як зберігати водний баланс:
Контролювати водний баланс можна досить легко — за кольором сечі. Вона має бути світло-жовтою чи прозорою. Це свідчить про те, що ти п’єш достатньо.
Однак чим темніший і насиченіший тон сечі (помаранчевий чи коричневий), тим ступінь дефіциту води вищий.
Зневоднення організму також негативно впливає на роботу мозку й інших систем нашого тіла. Читай детальніше, яка норма води для людини на день.
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