Війна виснажує. Розповідаємо про симптоми зневоднення організму та як цьому запобігти

На жаль, у час війни з терористичною Росією, доводиться говорити й про, здавалося б, немислимі біди в XXI столітті. Так, зневоднення організму стало причиною смерті шестирічної дівчинки у Маріуполі.
Тож Міністерство охорони здоров’я України нагадує, які є симптоми зневоднення та як йому запобігти.
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Якщо ти зіткнулася (-вся) зі зневодненням, намагайтеся уникати вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірно солодких напоїв чи кофеїну. Всі ці рідини дуже сушать слизові оболонки нашого організму та викликають спрагу.
Також намагайся не їсти багато гострої й солоної їжі. Окрім сильної спраги, це ще може викликати й інші неприємні відчуття — печію. Якщо таки ця проблема застала тебе, дивись, як побороти печію в домашніх умовах.