Війна виснажує. Розповідаємо про симптоми зневоднення організму та як цьому запобігти

На жаль, у час війни з терористичною Росією, доводиться говорити й про, здавалося б, немислимі біди в XXI столітті. Так, зневоднення організму стало причиною смерті шестирічної дівчинки у Маріуполі.

Тож Міністерство охорони здоров’я України нагадує, які є симптоми зневоднення та як йому запобігти.

Стани, що сприяють/призводять до зневоднення

обмежене вживання води;

лихоманка;

діарея;

блювота;

надмірне потовиділення;

часте сечовипускання (діабет, приймання сечогінних препаратів – діуретиків);

хвороба Аддісона;

Симптоми зневоднення у немовлят і маленьких дітей

сухість у роті;

відсутність сліз, коли дитина плаче;

сухі підгузки протягом трьох годин;

запалі очі, щоки, м’яке тім’ячко на верхівці черепа;

сонливість, слабкість, в’ялість і дратівливість;

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Ознаки помірного зневоднення

спрага;

сухість у роті;

темно-жовтий колір сечі та зменшення її кількості під час сечовипускання;

суха і прохолодна шкіра;

головний біль;

судоми м’язів;

Ознаки сильного зневоднення

спрага;

дуже суха шкіра;

сухість слизових оболонок і язика;

слабкість, млявість та сонливість;

сечовипускання менше ніж 4 рази на добу або його повна відсутність;

запаморочення і навіть втрата свідомості;

прискорене серцебиття і дихання;

запалі очі;

розгубленість та дратівливість;

Що робити, аби зменшити ризик зневоднення

Пийте рідину, коли відчуваєте спрагу. Якщо важко пити через погане самопочуття, почніть із маленьких ковтків, а потім пийте більше. Протягом дня пийте достатньо, щоб сеча мала блідо-жовтий або прозорий колір. Краще робити часте приймання води по кілька ковтків, аніж усю денну норму за 1-2 рази. Пийте більше, коли є ризик зневоднення через блювоту, рясне потовиділення або діарею.

Якщо ти зіткнулася (-вся) зі зневодненням, намагайтеся уникати вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірно солодких напоїв чи кофеїну. Всі ці рідини дуже сушать слизові оболонки нашого організму та викликають спрагу.

Також намагайся не їсти багато гострої й солоної їжі. Окрім сильної спраги, це ще може викликати й інші неприємні відчуття — печію. Якщо таки ця проблема застала тебе, дивись, як побороти печію в домашніх умовах.