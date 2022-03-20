Здоров'я та краса

Харчування вагітних під час війни. Нутриціологиня пояснює, звідки брати вітаміни 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Березня 2022, 14:00
Вітаміни для вагітних - які вітаміни потрібні вагітним
Фото: Unsplash

Більше новин
Логістичні центри у Львові
Арена Львів тепер не тільки для футболу. Розповідаємо, як у місті Лева допомагають знайти житло та транспорт
Ален Делон попросил сына об эвтаназии
Легендарний актор Ален Делон попросив сина про евтаназію: розповідаємо, що це таке
Ситуація в Харокві станом на 20.03
Окупанти не полишають спроб взяти Харків — ситуація у місті станом на 20.03.22
СБУ перехопило розмову ворога 20.03.22
“Секретна” тактика російських окупантів. СБУ перехопило нову розмову ворога
Дивитись більше

Матеріали по темі

Логістичні центри у Львові
Арена Львів тепер не тільки для футболу. Розповідаємо, як у місті Лева допомагають знайти житло та транспорт
Ситуація в Харокві станом на 20.03
Окупанти не полишають спроб взяти Харків — ситуація у місті станом на 20.03.22
СБУ перехопило розмову ворога 20.03.22
“Секретна” тактика російських окупантів. СБУ перехопило нову розмову ворога
Оперативна обстановка 20 березня
Невдоволення Кремля і психологічний розбрат: ситуація на фронті станом на 20 березня

Відео
0:03:07
Логістичні центри у Львові

Арена Львів тепер не тільки для футболу. Розповідаємо, як у місті Лева допомагають знайти житло та транспорт
0:03:07
Ситуація в Харокві станом на 20.03
Окупанти не полишають спроб взяти Харків — ситуація у місті станом на 20.03.22
0:03:05
СБУ перехопило розмову ворога 20.03.22
“Секретна” тактика російських окупантів. СБУ перехопило нову розмову ворога
Оперативна обстановка 20 березня
Невдоволення Кремля і психологічний розбрат: ситуація на фронті станом на 20 березня
Дипломатичні перемоги України
Дипломатичні перемоги України: відмова від газової голки та повна ізоляція РФ
ОПЗЖ та партія Шарія - під час війни діяльність партій зупинено РНБО
ОПЗЖ, Партія Шарія, Опозиційний блок та інші — які партії припиняють свою діяльність та чому
0:09:49
звернення Зеленського 19 березня
Ми – українці, і для нас людина – безцінна. Звернення Зеленського на 24 день війни з Росією
Ярослава Магучіх
Українки знову на висоті: Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
0:02:58
Ірина Верещук про результати гуманітарних коридорів 19 березня
Підсумки роботи гуманітарних коридорів 19 березня та майбутні маршрути евакуації в Україні
0:03:17
Як благодійні зайці врятували родину Пономаренко
Благодійні зайці й мирне небо: як Німеччина прихистила понад 150 тис. українців
Більше відео
Ален Делон попросил сына об эвтаназии
Читати далі
Легендарний актор Ален Делон попросив сина про евтаназію: розповідаємо, що це таке

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь