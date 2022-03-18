Чекала на це роками, а нині все може піти не за планом? Як підготуватися до пологів під час війни

Наші українські жінки чи не найсильніші у всьому світі. Вони це довели, коли народжували в бомбосховищах під обстрілами та евакуювалися, зберігаючи найцінніше.

Усіма силами вони захищають та дають світові нове життя. Народження дитини — найкраща подія для кожної жінки, до якої іноді готуються роками.

Проте війна ставить нас у складне становище і пологи можуть бути не такими, як планувалося.

Розкажемо, як підготуватися до пологів під час війни.

Найперше, що треба зробити — підготувати перелік альтернативних варіантів пологових будинків у вашому місті або в тому районі, куди плануєте евакуюватися. Дізнайся контактні телефони й познайомся з лікарями.

Далі продумай, як будеш доїжджати до пологового.

Можна викликати швидку допомогу, проте варто обміркувати кроки на випадок, якщо вона не приїде.

Заздалегідь знайди кілька педіатрів, які можуть консультувати тебе після народження дитини, онлайн чи телефоном.

Також варто подумати про консультанта з грудного вигодовування.

Наприклад, тобі можуть допомогти у Національному русі на підтримку грудного вигодовування Молочні ріки України.

Якщо тобі за медичними показаннями планували робити кесарів розтин, то заздалегідь обери той пологовий будинок, до якого зможеш дістатись.

Обговори план дій з лікарями. Відправ лікарям копії важливих документів, що стосуються твого випадку.

Під час війни трапляється таке, що мати не може годувати маля природним шляхом. Раніше ми розповідали, як зберегти грудне вигодовування під час війни та чому це так важливо.