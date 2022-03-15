Я не можу годувати дитину в таких умовах — чому важливо зберегти грудне вигодовування

Маленьким дітям дуже важливо отримувати грудне молоко, навіть за умов війни. А ще це дуже важливо для самої матері.

Існує багато міфів, що стрес впливає на кількість та якість молока, але це не так.

Тільки в рідкісних випадках можливе тимчасове сповільнення потоку молока.

Щоб цього не сталося треба якомога частіше прикладати дитину до грудей і не давати їй пустушку або суміш через пляшечку.

Причини, чому важливе грудне молоко

Під час тілесного контакту, що утворюється при вигодовуванні дитина почувається у безпеці. Так само почувається і матір через гормони, що виробляє організм.

Грудне молоко зміцнює імунітет дити, а стрес та тривога можуть його тільки послабити.

А також годування груддю є найзручнішим та найбезпечнішим способом годувати дитину. Для цього не потрібен посуд, нічого мити, кип’ятити чи стерилізувати.

Що робити, якщо немає можливості вигодовування

Варто пам’ятати, якщо грудне вигодовування неможливе через те, що дитина не може смоктати або вона не поруч, його можливо зберегти.

Для цього треба за можливості зціджувати молоко, відповідно до звичайної кількості годувань.

Різке переривання годування грудьми може викликати ускладненн — затвердіння, запалення грудей тощо.

Якщо грудне вигодовування неможливе через недостатню кількість молока, то треба намагатись відновити віддачу молока.

Часто прикладай дитину до грудей та давай смоктати груди, навіть якщо молока немає, пий більше води, зроби масаж комірцевої зони.

Якщо ти не можеш відновити лактацію, для дітей від 0 до 6 місяців можна використовувати фабричну рідку готову суміш або суху суміш.

Проте краще надавати перевагу слід фабричній рідкій суміші, адже вона готова до використання, запакована виробником і є найбезпечнішою для дитини.

Порошкова суха суміш не стерильна, може бути забрудненою і вимагає ретельного приготування, а також додаткових ресурсів: чистої води, окропу, чистої посудини.

Якщо жоден із варіантів вище не доступний, будь ласка, звернися до найближчого пологового будинку, дитячої лікарні та попроси допомоги.

Проте може бути таке, що в матері немає ні грудного молока, ні суміші під рукою, ні пологового поруч. Що робити у такому випадку? Раніше ми розповідали про те, чим годувати немовля під час війни.