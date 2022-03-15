Батьківство

Я не можу годувати дитину в таких умовах — чому важливо зберегти грудне вигодовування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Березня 2022, 21:20
Як зберегти грудне вигодовування під час війни
Фото: Pexels

Більше новин
Ситуація на Луганщині
Луганщина: що там відбувається зараз з перших уст
Я не можу годувати дитину в таких умовах — чому важливо зберегти грудне вигодовування
Як українським біженцям в’їхати у США, Канаду та Велику Британію — легальні способи
Плануємо контрнаступ — Ганна Маляр натякнула про плани ЗСУ
Як ворог слідкує за нами у соцмережах і оперативна інформація ЗСУ
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ситуація на Луганщині
Луганщина: що там відбувається зараз з перших уст
Я не можу годувати дитину в таких умовах — чому важливо зберегти грудне вигодовування
Як українським біженцям в’їхати у США, Канаду та Велику Британію — легальні способи
Плануємо контрнаступ — Ганна Маляр натякнула про плани ЗСУ
Як ворог слідкує за нами у соцмережах і оперативна інформація ЗСУ
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності

Відео
0:05:34
Ситуація на Луганщині

Луганщина: що там відбувається зараз з перших уст
0:02:44
Плануємо контрнаступ — Ганна Маляр натякнула про плани ЗСУ
Як ворог слідкує за нами у соцмережах і оперативна інформація ЗСУ
0:03:02
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності
0:02:31
Львівський ліцей
Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям
0:04:01
Загарбники – то справжні нелюди. Ситуація в Запоріжжі 15 березня
Справжні нелюди. Яка ситуація в Запорізькій області 15 березня
0:03:37
В Україні пальне подешевшає на кілька гривень
В Україні пальне здешевшає на кілька гривень – що відомо
0:09:49
звернення зеленського 15 березня 2022
Кожен постріл по Україні — це кроки до самознищення Росії — звернення Зеленського 15 березня 2022
0:00:34
Митрополит Епіфаній
Вбивати російського ворога — не гріх! Епіфаній про війну в Україні
0:02:31
Брифінг Олексія Арестовича 20.03.2022
Ми можемо пишатися нашими ЗСУ: Олексій Арестович про військову майстерність нашої армії
0:05:48
Андрій Дещиця
Як працює закон на підтримку українських біженців у Польщі — пояснив посол Андрій Дещиця
Більше відео
Кредитні канікули під час воєнного стану
Читати далі
Нещодавно взяв(-ла) позику в банку, а тепер не знаєш, що робити? Розкажемо про кредитні канікули

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь