Я не могу кормить ребенка в таких условиях — почему важно сохранить грудное вскармливание

Маленьким детям очень важно получать грудное молоко, даже в условиях войны. А еще это очень важно для самой матери.

Есть много мифов, что стресс влияет на количество и качество молока, но это не так.

Только в редких случаях возможно временное замедление потока молока.

Чтобы этого не произошло, надо как можно чаще прикладывать ребенка к груди и не давать ему пустышку или смесь через бутылочку.

Причины, почему важно грудное молоко

Во время телесного контакта, который образуется при вскармливании, ребенок чувствует себя в безопасности. Так же чувствует себя и мать из-за гормонов, вырабатывающих организм.

Грудное молоко укрепляет иммунитет ребенка, а стресс и тревога могут его только ослабить.

А также кормление грудью является самым удобным и безопасным способом кормить ребенка. Для этого не нужна посуда, ничего мыть, кипятить или стерилизовать.

Что делать, если нет возможности вскармливания

Следует помнить, если грудное вскармливание невозможно из-за того, что ребенок не может сосать или он не рядом, его можно сохранить.

Для этого нужно по возможности сцеживать молоко, согласно обычному количеству кормлений.

Резкое прерывание кормления грудью может вызвать осложнения, воспаление груди и т.д.

Если грудное вскармливание невозможно из-за недостаточного количества молока, нужно стараться возобновить отдачу молока. Часто прикладывай ребенка к груди и давай сосать грудь, даже если молока нет, пей больше воды, сделай массаж воротниковой зоны.

Если вы не можете восстановить лактацию, для детей от 0 до 6 месяцев можно использовать фабричную жидкую готовую смесь или сухую смесь.

Однако лучше отдавать предпочтение следует фабричной жидкой смеси, ведь она готова к использованию, упакована производителем и является самой безопасной для ребенка.

Порошковая сухая смесь не стерильна, может быть загрязнена и требует тщательного приготовления, а также дополнительных ресурсов: чистой воды, кипятка, чистого сосуда.

Если ни один из вариантов выше не доступен, пожалуйста, обратитесь в ближайший роддом, детскую больницу и попроси помощи.

Однако может быть такое, что у матери нет ни грудного молока, ни смеси под рукой, ни роддома рядом. Что делать в таком случае? Раньше мы рассказывали о том, чем кормить ребенка во время войны.