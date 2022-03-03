Чому грудне вигодовування ускладнюється під час стресу — пояснює акушерка-гінекологиня

Війна посіяла паніку серед усіх людей, а особливо серед вагітних та жінок з маленькими дітьми. На героїчних та прекрасних українських мам покладена подвійна відповідальність: за свою та дитячу безпеку.

Акушерка-гінекологиня та перинатальна психологиня Тамара Можаєва розповіла, чому грудне вигодовування ускладнюється під час стресу та як полегшити цей процес.

Виживати, розмножуватися і годувати — ключові функції всього живого, й людини теж. Ці функції не блокуються навіть у найскладніших та стресових умовах.

Про це написала лікарка у своєму Instagram.

Чому молоко погано витікає під час стресу

Пролактин виробляє молоко, але за виділення молока відповідає окситоцин. При небезпеці наш організм виробляє адреналін, який блокує окситоцинові рефлекси.

Тому в стресі молоко виробляється в достатніх кількостях, але гірше витікає. Найнеприємнішим наслідком цього є лактостаз.

Стрес спричинює напругу нашого тіла: м’язів шиї, плечей, спини. Обов’язково треба розслаблятися, наскільки це можливо.

Гарячі ванни та певні асани йоги точно допоможуть. Розслаблюєтеся ви — розширюються молочні протоки, — зазначає Можаєва.

Чому малюк вередує біля грудей

Гормони кортизол і адреналін, які виробляє материнський організм, потрапляють у молоко. Тому діти починають неспокійно поводитися.

До того ж дитина відчуває, що раніше молочко текло легко, а зараз доводиться докладати багато зусиль для його висмоктування. Через це малюк нервує, сердиться і дуже боїться.

Як полегшити процес вигодовування

У цей інтимний момент вимкніть телевізор, покладіть телефон з новинами якомога далі від себе.

Увімкніть медитацію, випийте смачний теплий чай з улюбленим десертом. Обов’язково зручно сядьте для годування.

Гляньте на свого малюка. Помилуйтеся ним. Ваші життя одне для одного — єдине, що має значення, і те, на що ви реально впливаєте.

Грудне вигодовування — найкраще, що ви можете дати своїм діткам у складний час.

Тим жінкам, які тільки готуються народжувати, варто прочитати поради, як діяти при пологах у бомбосховищі.