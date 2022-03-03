Батьківство

Чому грудне вигодовування ускладнюється під час стресу — пояснює акушерка-гінекологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Березня 2022, 11:00
Як стрес впливає на грудне вигодовування
Фото: Unsplash

Більше новин
Звернення Володимира Зеленського 03.03.2022 - відео
Ми єдині, а отже, сильні — Зеленський про ситуацію на фронті та кроки уряду
Як прості українці захищають Україну
Геть з нашої землі! Мужність та відвага простих українців
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 03.03.2022
Українці відважно боронять свою землю. Втрати окупантів на восьмий день загарбницької війни
Андрій Данилко
Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чим можна замінити дитячу молочну суміш - порада Комаровського
“У мене немає ні грудного молока, ні дитячої суміші. Чим годувати маля?”
Як сформувати харчові звички у дітей
Кола та чипси: як сформувати правильну харчову поведінку дітей
З якого віку можна давати прикорм дитині
“З якого віку краще починати прикорм дитини?”
Реформа шкільного харчування
Нагетси замість котлет. Розповідаємо про виклики і результати реформи шкільного харчування

Відео
0:07:04
Звернення Володимира Зеленського 03.03.2022 - відео

Ми єдині, а отже, сильні — Зеленський про ситуацію на фронті та кроки уряду
0:01:50
Як прості українці захищають Україну
Геть з нашої землі! Мужність та відвага простих українців
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 03.03.2022
Українці відважно боронять свою землю. Втрати окупантів на восьмий день загарбницької війни
0:14:52
Андрій Данилко
Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube
0:03:33
Допомога українцям
Найважливіші контакти для допомоги: юридичної, медичної, гуманітарної
0:03:55
Ганна Маляр
У Міноборони розповіли, як українці відстояли свої міста без зброї
0:02:21
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
Жителі Енергодара стоять живим щитом на захисті Запорізької АЕС та ТЕС — подробиці у відео
Ракетний удар Київ
Нові вибухи в Києві: іноземні журналісти зафіксували на відео
0:04:24
Харків
Репортаж під гомін сирен. Як Харків виборює свободу під масованими авіаударами РФ
Володимир Зеленський, президент
Щиро захоплююся мирними мешканцями! Зеленський про опір простих українців
Більше відео
Як розпізнати фейки та орієнтуватись в інформації
Читати далі
Як не натрапити на фейки та зорієнтуватися в сучасному інфопросторі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь