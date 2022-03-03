Чому грудне вигодовування ускладнюється під час стресу — пояснює акушерка-гінекологиня

Війна посіяла паніку серед усіх людей, а особливо серед вагітних та жінок з маленькими дітьми. На героїчних та прекрасних українських мам покладена подвійна відповідальність: за свою та дитячу безпеку.
Акушерка-гінекологиня та перинатальна психологиня Тамара Можаєва розповіла, чому грудне вигодовування ускладнюється під час стресу та як полегшити цей процес.
Виживати, розмножуватися і годувати — ключові функції всього живого, й людини теж. Ці функції не блокуються навіть у найскладніших та стресових умовах.
Виживати, розмножуватися і годувати — ключові функції всього живого, й людини теж. Ці функції не блокуються навіть у найскладніших та стресових умовах.
Про це написала лікарка у своєму Instagram.
Пролактин виробляє молоко, але за виділення молока відповідає окситоцин. При небезпеці наш організм виробляє адреналін, який блокує окситоцинові рефлекси.
Тому в стресі молоко виробляється в достатніх кількостях, але гірше витікає. Найнеприємнішим наслідком цього є лактостаз.
Стрес спричинює напругу нашого тіла: м’язів шиї, плечей, спини. Обов’язково треба розслаблятися, наскільки це можливо.
Гарячі ванни та певні асани йоги точно допоможуть. Розслаблюєтеся ви — розширюються молочні протоки, — зазначає Можаєва.
Гарячі ванни та певні асани йоги точно допоможуть. Розслаблюєтеся ви — розширюються молочні протоки, — зазначає Можаєва.
Гормони кортизол і адреналін, які виробляє материнський організм, потрапляють у молоко. Тому діти починають неспокійно поводитися.
До того ж дитина відчуває, що раніше молочко текло легко, а зараз доводиться докладати багато зусиль для його висмоктування. Через це малюк нервує, сердиться і дуже боїться.
У цей інтимний момент вимкніть телевізор, покладіть телефон з новинами якомога далі від себе.
Увімкніть медитацію, випийте смачний теплий чай з улюбленим десертом. Обов’язково зручно сядьте для годування.
Гляньте на свого малюка. Помилуйтеся ним. Ваші життя одне для одного — єдине, що має значення, і те, на що ви реально впливаєте.
Грудне вигодовування — найкраще, що ви можете дати своїм діткам у складний час.
Тим жінкам, які тільки готуються народжувати, варто прочитати поради, як діяти при пологах у бомбосховищі.