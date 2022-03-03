Родительство

Почему грудное вскармливание осложняется при стрессе — объясняет акушер-гинеколог

Елена Яковлева, редактор сайта 03 марта 2022, 11:00
Як стрес впливає на грудне вигодовування
Фото: Unsplash

Больше новостей
Андрій Данилко
Я так радуюсь, что заблокировали эту кастрюлю: Данилко об исчезновении пропагандистов из YouTube
Допомога українцям
Важнейшие контакты для помощи: юридической, медицинской, гуманитарной
Ганна Маляр
В Минобороны рассказали, как украинцы отстояли свои города без оружия
Як розпізнати фейки та орієнтуватись в інформації
Как не встретить фейки и сориентироваться в современном инфопространстве
Смотреть больше

Материалы по теме

Чим можна замінити дитячу молочну суміш - порада Комаровського
“У меня нет ни грудного молока, ни детской смеси. Чем кормить малыша?”
Як сформувати харчові звички у дітей
Кола и чипсы: как сформировать правильное пищевое поведение детей
З якого віку можна давати прикорм дитині
“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”
Реформа шкільного харчування
Наггетсы вместо котлет. Рассказываем о вызовах и результатах реформы школьного питания

Видео
0:14:52
Андрій Данилко

Я так радуюсь, что заблокировали эту кастрюлю: Данилко об исчезновении пропагандистов из YouTube
0:03:33
Допомога українцям
Важнейшие контакты для помощи: юридической, медицинской, гуманитарной
Ганна Маляр
В Минобороны рассказали, как украинцы отстояли свои города без оружия
0:02:21
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
Жители Энергодара стоят живым щитом в защите Запорожской АЭС и ТЭС — подробности в видео
Ракетний удар Київ
Новые взрывы в Киеве: иностранные журналисты зафиксировали на видео
0:04:24
Харків
Репортаж под гул сирен. Харьков борется за свободу под массированными авиаударами РФ
Володимир Зеленський, президент
Искренне восхищаюсь мирными жителями! Зеленский о сопротивлении простых украинцев
0:01:48
Щоб ти здох! Забирайся з України! Кияни, які пережили Другу світову війну, звернулися до Путіна
Убирайся из Украины! Киевляне, пережившие Вторую мировую войну, обратились к Путину
0:01:58
Ірпінь обстріл
Город не окружен, но опасность остается— какая ситуация в Ирпене
Олексій Арестович
Алексей Арестович о национальной игре украинцев, способной приблизить победу
Больше видео
Як розпізнати фейки та орієнтуватись в інформації
Читать дальше
Как не встретить фейки и сориентироваться в современном инфопространстве

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь