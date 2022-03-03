Почему грудное вскармливание осложняется при стрессе — объясняет акушер-гинеколог

Война посеяла панику среди всех людей, особенно среди беременных и женщин с маленькими детьми. На героических и прекрасных украинских мам возложена двойная ответственность: за свою и детскую безопасность.
Акушер-гинеколог и перинатальный психолог Тамара Можаева рассказала, почему грудное вскармливание осложняется при стрессе и как облегчить этот процесс.
Выживать, размножаться и кормить — ключевые функции всего живого и человека тоже. Эти функции не блокируются даже в самых сложных и стрессовых условиях.
Выживать, размножаться и кормить — ключевые функции всего живого и человека тоже. Эти функции не блокируются даже в самых сложных и стрессовых условиях.
Об этом написала врач в своем Instagram.
Пролактин вырабатывает молоко, но за выделение молока отвечает окситоцин. При опасности наш организм вырабатывает адреналин, блокирующий окситоциновые рефлексы.
Поэтому в стрессе молоко вырабатывается в достаточных количествах, но хуже вытекает. Самым неприятным последствием этого является лактостаз.
Стресс влечет за собой напряжение нашего тела: мышц шеи, плеч, спины. Непременно нужно расслабляться, насколько это возможно.
Горячие ванны и определенные асаны йоги точно помогут. Расслабляетесь вы — расширяются молочные протоки, — отмечает Можаева.
Горячие ванны и определенные асаны йоги точно помогут. Расслабляетесь вы — расширяются молочные протоки, — отмечает Можаева.
Гормоны кортизола и адреналина, которые вырабатывает материнский организм, попадают в молоко. Поэтому дети начинают беспокойно вести себя.
К тому же ребенок чувствует, что раньше молочко текло легко, а сейчас приходится прилагать много усилий для его высасывания. Поэтому малыш нервничает, сердится и очень боится.
В этот интимный момент выключите телевизор, положите телефон с новостями как можно дальше от себя.
Включите медитацию, выпейте вкусный тёплый чай с любимым десертом. Обязательно удобно сядьте для кормления.
Взгляните на своего малыша. Полюбуйтесь им. Ваши жизни друг для друга — единственное, что имеет значение, и то, на что вы реально влияете.
Грудное вскармливание — лучшее, что вы можете дать своим деткам в сложное время.
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