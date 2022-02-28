Как действовать при родах в бомбоубежище — советы акушера-гинеколога

В первые дни войны нас могли радовать не только достижения ВСУ, но и рождение детей. Хоть и в бомбоубежищах в экстремальных условиях.

И как бы такая маленькая новая жизнь не поднимала настроение, нужно знать все необходимые правила, чтобы процесс рождения прошел как можно легче для роженицы.

Все сейчас переживают стресс, особенно находящиеся на последнем сроке беременности женщины. Поэтому акушер-гинеколог Людмила Шупенюк объяснила, как проходит этот процесс и дала простые советы.

Роды — это физиологический процесс, поэтому даже если женщина ничего о них не знает — родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и себя вести.

Важно только не растеряться и не бояться, поскольку страх — это основная проблема во время родов.

Первая необходимость

Теплое, по возможности, помещение. Без лишних глаз и яркого света — в полумраке производится большее количество окситоцина и гормонов. В идеале — иметь при себе пеленки и минимальную одежду для ребенка, антисептик, влажные и сухие салфетки, ведь возможности помыть руки может и не быть. Карематы, а также пледы, чтобы потом накрыть роженицу с ребенком. Запас питьевой воды, потому что женщине необходимо восстанавливать водный баланс.

Процесс родов

Во время схваток двигаться, приседать, занимать позу, в которой меньше болит.

Если есть человек, помогающий в родах, желательно сделать внешний массаж матки, любое поглаживание, чтобы матка сокращалась.

Когда женщина начинает тужиться, желательно занимать горизонтальное положение, чтобы уменьшить кровопотерю.

Когда полное раскрытие матки, очень важно расслабиться. Когда женщина расслаблена, она чувствует движение головки и передвижение ребенка, не сопротивляется. Крайне важно спокойно и медленно дышать.

Если женщина чувствует, что она устала и ей нужно отдохнуть, нужно это делать. 2-3 минуты для того, чтобы восстановиться — это нормально.

Совершенно необязательно должно быть обезболивание. Самое важное обезболивание — это правильное дыхание.

Когда малыш родился

Вытереть насухо. По возможности одеть, не забыть о шапочке и носках, накрыть пеленкой. Сухим положить на мамину грудь. Это тепловая цепочка, лучшее для новорожденного — энергетика и тепло матери. Ребенок обычно начинает искать грудь, и можно вставить сосок, так он будет сосать. Это также способствует выбросу окситоцина. Когда ребенок родится, он может лежать на маме и час, и два, — это нормально.

Третий этап — “рождение” плаценты

Если прекращается пульсация пуповины, ее необходимо перерезать ножницами, перевязать нитью или полоской пеленки, или ветошью. По возможности обработать это место антисептиком.

Одна-две потуги — и рождается детское место. Это тоже процесс достаточно важный, здесь необходимо следить за кровопотерей.

В более непростых случаях

В случае, если требуется дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), — к сожалению, сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам, — говорит Людмила.

Мои коллеги проходят апробацию, стараются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет. Слава Украине! Победа будет за нами, и мы будем рожать там, где мы должны рожать.

Однако если вы только недавно родили и не знаете, что делать с питанием для малыша, читайте, чем кормить младенцев во время войны и дефицита.