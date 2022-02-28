Как действовать при родах в бомбоубежище — советы акушера-гинеколога

В первые дни войны нас могли радовать не только достижения ВСУ, но и рождение детей. Хоть и в бомбоубежищах в экстремальных условиях.
И как бы такая маленькая новая жизнь не поднимала настроение, нужно знать все необходимые правила, чтобы процесс рождения прошел как можно легче для роженицы.
Все сейчас переживают стресс, особенно находящиеся на последнем сроке беременности женщины. Поэтому акушер-гинеколог Людмила Шупенюк объяснила, как проходит этот процесс и дала простые советы.
Роды — это физиологический процесс, поэтому даже если женщина ничего о них не знает — родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и себя вести.
Роды — это физиологический процесс, поэтому даже если женщина ничего о них не знает — родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и себя вести.
Важно только не растеряться и не бояться, поскольку страх — это основная проблема во время родов.
В случае, если требуется дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), — к сожалению, сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам, — говорит Людмила.
Мои коллеги проходят апробацию, стараются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет. Слава Украине! Победа будет за нами, и мы будем рожать там, где мы должны рожать.
Мои коллеги проходят апробацию, стараются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет. Слава Украине! Победа будет за нами, и мы будем рожать там, где мы должны рожать.
Однако если вы только недавно родили и не знаете, что делать с питанием для малыша, читайте, чем кормить младенцев во время войны и дефицита.