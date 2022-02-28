Як діяти при пологах у бомбосховищі — поради акушерки-гінекологині

У перші дні війни нас могли тішити не лише досягнення ЗСУ, але й народження дітей. Хоч і у бомбосховищах в екстремальних умовах.

І як би таке маленьке нове життя не поліпшувало настрій, потрібно знати усі необхідні правила, щоб процес народження пройшов якомога легше для породіллі та безпечно для дитини.

Усі зараз переживають стрес, особливо жінки, що перебувають на останньому терміні вагітності. Тому акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк пояснила, як проходить цей процес, і дала прості поради.

Пологи — це фізіологічний процес, тому навіть якщо жінка нічого про них не знає — народить, адже є велика біологічна і природна сила, яка підкаже їй, як дихати та поводитися.

Важливо лише не розгубитися та не боятися, оскільки страх — це основна проблема під час пологів.

Перша необхідність

Тепле, наскільки це можливо, приміщення. Без зайвих очей та яскравого світла — у напівтемряві виробляється більша кількість окситоцину і гормонів. В ідеалі — мати при собі пелюшки та мінімальний одяг для дитини, антисептик, вологі та сухі серветки, адже можливості помити руки може і не бути. Каримати, а також пледи, щоб потім накрити породіллю з дитиною. Запас питної води, тому що жінці необхідно відновлювати водний баланс.

Процес пологів

Під час переймів рухатися, присідати, займати позу, у якій менше болить.

Якщо є людина, яка допомагає в пологах, бажано зробити зовнішній масаж матки, будь-яке погладжування, щоб матка скорочувалась.

Коли жінка починає тужитися, бажано займати горизонтальне положення, щоб зменшити крововтрату.

Коли є повне розкриття матки, дуже важливо розслабитися. Коли жінка розслаблена, вона відчуває рухи голівки й пересування дитини, не чинить опір. Вкрай важливо спокійно і повільно дихати.

Якщо жінка відчуває, що втомлена та їй треба відпочити, треба це робити. 2-3 хвилини для того, щоб відновитися — це нормально.

Абсолютно не обов’язково має бути знеболення. Найважливіше знеболення — це правильне дихання.

Коли малюк народився

Витерти насухо. За можливості одягнути, не забути про шапочку та шкарпетки, накрити пелюшкою. Сухим покласти на мамині груди. Це тепловий ланцюжок, найкраще для новонародженого — енергетика і тепло матері. Дитинка зазвичай починає шукати груди, і можна вставити сосок, так вона буде смоктати. Це також сприяє викиду окситоцину. Коли дитина народиться, вона може лежати на мамі й годину, і дві, — це нормально.

Третій етап — “народження” плаценти

Якщо припиняється пульсація пуповини, її необхідно перерізати ножицями, перев’язати ниткою або смужкою пелюшки чи ганчір’я. За можливості обробити це місце антисептиком.

Одна-дві потуги — і народжується дитяче місце. Це теж процес досить важливий, тут необхідно слідкувати за крововтратою.

У більш непростих випадках

У разі, якщо потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин) — на жаль, зараз більшість пологових будинків працюють в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувались та готові допомогти нашим жінкам, — каже Людмила.

Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появленню здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами, і ми будемо народжувати там, де ми маємо народжувати.

Проте якщо ви лише нещодавно народили і не знаєте, що робити з харчуванням для малюка, читайте, чим годувати немовлят під час війни та дефіциту.