Як діяти при пологах у бомбосховищі — поради акушерки-гінекологині

У перші дні війни нас могли тішити не лише досягнення ЗСУ, але й народження дітей. Хоч і у бомбосховищах в екстремальних умовах.
І як би таке маленьке нове життя не поліпшувало настрій, потрібно знати усі необхідні правила, щоб процес народження пройшов якомога легше для породіллі та безпечно для дитини.
Усі зараз переживають стрес, особливо жінки, що перебувають на останньому терміні вагітності. Тому акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк пояснила, як проходить цей процес, і дала прості поради.
Пологи — це фізіологічний процес, тому навіть якщо жінка нічого про них не знає — народить, адже є велика біологічна і природна сила, яка підкаже їй, як дихати та поводитися.
Пологи — це фізіологічний процес, тому навіть якщо жінка нічого про них не знає — народить, адже є велика біологічна і природна сила, яка підкаже їй, як дихати та поводитися.
Важливо лише не розгубитися та не боятися, оскільки страх — це основна проблема під час пологів.
У разі, якщо потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин) — на жаль, зараз більшість пологових будинків працюють в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувались та готові допомогти нашим жінкам, — каже Людмила.
Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появленню здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами, і ми будемо народжувати там, де ми маємо народжувати.
Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появленню здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами, і ми будемо народжувати там, де ми маємо народжувати.
Проте якщо ви лише нещодавно народили і не знаєте, що робити з харчуванням для малюка, читайте, чим годувати немовлят під час війни та дефіциту.