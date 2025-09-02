Что положить школьнику в ланч-бокс? Шесть вариантов здорового обеда

Школьники проводят много времени вне дома — на учебе, дополнительных курсах, кружках и т.д. В этот период детям особенно важно получать все необходимые питательные вещества, чтобы оставаться активными и здоровыми.

Родителям следует знать, как собрать полезный ланч-бокс своему малышу.

Овощи и фрукты

Половину рациона ребенка должны составлять овощи и фрукты. Преимущество за овощами.

Поэтому один сезонный фрукт — груша, яблоко, ягода, апельсин, банан и т.д.

И два овоща — морковь, редис, огурец, сладкий перец, стручковая фасоль и т.д. Можно давать не только свежие овощи, но и запеченные или тушеные.

В течение недели кладите в ланч-бокс овощи и фрукты разных цветов. Это обеспечит разнообразие и понравится детям.

Цельнозерновые продукты

Четверть тарелки должны занимать цельнозерновые продукты — каши, хлеб, хлебцы, лаваш с отрубями и т.д.

Цельнозерновые продукты более полезны, поскольку содержат больше клетчатки и микроэлементов, чем обработанное зерно.

Белковые продукты

Положите еще столько же белковых продуктов. Это может быть мясо, птица, рыба, бобовые, яйца.

Отдавайте предпочтение продуктам, которые не испортятся в течение нескольких часов.

Орехи и семена подсолнуха или тыквы станут прекрасным дополнением к основным блюдам и обеспечат энергией для активного умственного труда на уроках.

Но они очень питательны, поэтому достаточно положить горстку.

Кисломолочные продукты

Творог, йогурт или кефир без наполнителя подпитают полезную микрофлору кишечника. Альтернативой может быть соевый сыр тофу или соевое молоко.

Однако учитывайте, что ребенок должен съесть кисломолочные продукты в первые несколько часов пребывания в школе, иначе они могут испортиться.

Вода

Не забывайте о бутылке питьевой воды, которая всегда должна быть в портфеле школьника.

Не злоупотребляйте сладкими газированными и энергетическими напитками. Они содержат слишком много сахара, а последние еще и кофеин.

Готовьте ланч-бокс накануне

Продумайте меню ребенка заранее. Купите и подготовьте необходимые продукты накануне вечером. Это облегчит сбор в школу с утра.

Чтобы ребенок не принес полный ланч-бокс обратно домой, позаботьтесь о его комфорте.

Положите столовые приборы, удобно упакуйте бутерброды и т.д.

Если ребенок не берет еду из дома

Если школьник не может брать еду из дома, обсудите вместе, где можно пообедать.

Чтобы малыш не растерялся в разнообразии выбора в столовой или супермаркете, объясните, какие продукты дают энергию, а какие — пустые калории.

Старайтесь организовать ребенку перекус, чтобы он не был слишком голоден в течение дня.

Но бывают случаи, когда ребенок хочет есть одно и то же. И это может быть небезопасно. Читай о редком расстройстве ARFID.

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