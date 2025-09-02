Що покласти школяру в ланчбокс? Шість варіантів здорового обіду

Школярі проводять багато часу поза домом — на навчанні, додаткових курсах, гуртках тощо. У цей період дітям особливо важливо отримувати всі необхідні поживні речовини, щоб залишатися активними та здоровими.

Батькам варто знати, як зібрати корисний ланчбокс своєму малюку.

Овочі та фрукти

Половину раціону дитини мають складати овочі та фрукти. Перевага за овочами.

Тому один сезонний фрукт — груша, яблуко, ягода, апельсин, банан тощо.

І два овочі — морква, редис, огірок, солодкий перець, стручкова квасоля тощо. Можна давати не тільки свіжі овочі, а й запечені чи тушковані.

Протягом тижня кладіть до ланчбокса овочі та фрукти різних кольорів. Це забезпечить розмаїття і сподобається дітям.

Цілозернові продукти

Четвертину тарілки мають займати цілозернові продукти — каші, хліб, хлібці, лаваш з висівками тощо.

Цілозернові продукти корисніші, бо містять більше клітковини та мікроелементів, ніж оброблене зерно.

Білкові продукти

Покладіть ще стільки ж білкових продуктів. Це може бути м’ясо, птиця, риба, бобові, яйця.

Віддавайте перевагу продуктам, які не зіпсуються впродовж кількох годин.

Горіхи та насіння соняшника чи гарбуза стануть прекрасним доповненням до основних страв та забезпечать енергією для активної розумової праці на уроках.

Але вони дуже поживні, тому достатньо покласти жменьку.

Кисломолочні продукти

Твердий сир, йогурт або кефір без наповнювача підживлять корисну мікрофлору кишківника. Альтернативою може бути соєвий сир тофу чи соєве молоко.

Проте враховуйте, що дитина має з’їсти кисломолочні продукти впродовж перших кількох годин перебування у школі, інакше вони можуть зіпсуватися.

Вода

Не забувайте про пляшку питної води, яка завжди має бути у портфелику школяра.

Не зловживайте солодкими газованими та енергетичними напоями. Вони містять забагато цукру, а останні ще й кофеїн.

Готуйте ланчбокс напередодні

Продумайте меню дитини заздалегідь. Купіть та підготуйте необхідні продукти напередодні ввечері. Це полегшить збирання до школи зранку.

Щоб дитина не принесла повний ланчбокс назад додому, потурбуйтеся про її комфорт.

Покладіть столове приладдя, зручно упакуйте бутерброди тощо.

Якщо дитина не бере їжу з дому

Якщо школяр/-ка не може брати їжу з дому, обговоріть разом, де можна пообідати.

Щоб малюк не розгубився в різноманітті вибору в їдальні чи супермаркеті, поясніть, які продукти дають енергію, а які — пусті калорії.

Намагайтеся організувати дитині перекус, щоб вона не була занадто голодною впродовж дня.

Та трапляються випадки, коли дитина хоче їсти одне й те ж саме. І це може бути небезпечно. Читай про рідкісний розлад ARFID.

