Шкільні перекуси: ТОП-5 корисних та апетитних наборів для твоєї дитини

Ось настав вересень і сотні тисяч українських школярів знову сіли за парти. І якщо війна змінила багато правил освітнього процесу, то дещо все ж залишається незмінним — потреба в перекусі.
Дієтологиня Лора Філіппова поділилась в ефірі одного з телеканалів п’ятьма корисними та простими варіантами шкільного перекусу для дітей.
Дієтологиня також розповіла про основні правила дитячого перекусу:
А якщо ти хочеш дізнатись більше варіантів для швидкого перекусу школяра, то читай, що покласти в ланчбокс дитині.
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