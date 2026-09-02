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Шкільні перекуси: ТОП-5 корисних та апетитних наборів для твоєї дитини

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 02 Вересня 2026, 10:30 2 хв.
перекуси в школу для дитини
Фото Unsplash

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