Шкільні перекуси: ТОП-5 корисних та апетитних наборів для твоєї дитини

Ось настав вересень і сотні тисяч українських школярів знову сіли за парти. І якщо війна змінила багато правил освітнього процесу, то дещо все ж залишається незмінним — потреба в перекусі.

Дієтологиня Лора Філіппова поділилась в ефірі одного з телеканалів п’ятьма корисними та простими варіантами шкільного перекусу для дітей.

ТОП-5 шкільних перекусів

Фрукти — це джерело корисних вітамінів. Обирай будь-які сезонні плоди. Наприклад, гарною ідеєю стане мікс з банана, груші, яблука та сливи. Сезонні овочі. Багато батьків забувають про них та вважають їх лише доповненням до основної страви. Та це не так. Нарізай овочі невеликими шматочками. Наприклад, апетитна тарілка з помідора, перцю, огірка та моркви дасть дитині необхідні мікроелементи та енергію для навчання. Сендвічі з цільнозернового хліба, вершкового масла, зелені, овочів, сиру та запеченого курячого філе. Ми впевнені, це стане одним з найулюбленіших перекусів твого школяра. Домашня випічка. Млинці, оладки, сирники, запіканки — усе це не тільки смачно, а й поживно. Проте не зловживай цукром. Горіхи та сухофрукти. Цей варіант дуже поживний і не псується. При цьому важливо, щоб горіхи були не смажені, а сухофрукти — тільки в’ялені.

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Правила шкільних перекусів

Дієтологиня також розповіла про основні правила дитячого перекусу:

Користь та поживність — фрукти корисніші за цукерки.

— фрукти корисніші за цукерки. Менше солодкого — глюкозу, потрібну для роботи мозку, можна отримувати з каш, хліба, фруктів та овочів. Надлишок цукру в організмі пригнічує імунітет дитини та робить її знервованою.

— глюкозу, потрібну для роботи мозку, можна отримувати з каш, хліба, фруктів та овочів. Надлишок цукру в організмі пригнічує імунітет дитини та робить її знервованою. Зручність для дитини — нарізай їжу шматочками та використовуй спеціальний ланчбокс.

— нарізай їжу шматочками та використовуй спеціальний ланчбокс. Найкращий напій для дитини — чиста вода.

А якщо ти хочеш дізнатись більше варіантів для швидкого перекусу школяра, то читай, що покласти в ланчбокс дитині.

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