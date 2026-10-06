Сприятливі дні для стрижки в жовтні 2026: коли найкраще стригтися

Місячний календар для багатьох є орієнтиром щодо планування справ. Фази Місяця можуть впливати як на наше самопочуття, так і на наш зовнішній вигляд. Особливо часто до місячного календаря звертаються жінки, щоб підібрати найкращий день для стрижки та інших маніпуляцій із волоссям, оскільки так можна отримати ліпший результат під час різноманітних процедур із дорогоцінними локонами.

Розповідаємо про вдалі та несприятливі дні для підстригання волосся в жовтні.

Сприятливі дні для стрижки в жовтні 2026

Сприятливими днями для стрижки в жовтні 2026 є період місяця, який росте — з 11 по 25 жовтня. Саме в ці дні ти можеш безпечно підстригти довжину, навіть спробувати щось новеньке, якщо до цього уникала експериментів з іміджем. Або навіть звичайну підрізку кінчиків найкраще запланувати саме на середину місяця.

Найвдалішими днями для стрижки волосся в жовтні 2026 вважаються: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 та 25 числа.

Несприятливі дні для стрижки в жовтні 2026

Несприятливими днями для стрижки в жовтні 2026 є період повні та молодика. Не рекомендуємо робити кардинальні зміни в енергетично нестабільні дні місяця. Краще дочекатися періоду фази росту, щоб твоє волосся так само потім добре росло.

Краще не планувати стрижку на наступні дати в жовтні 2026: 10 і 26 числа.

Що можна робити в інші дні місяця з волоссям? У дні спадного Місяця, коли волосся повільно ростиме — з 1 по 9 та з 27 по 31 числа — можна надати перевагу різноманітним доглядовим процедурам.

У цей час можна наносити на волосся живильні маски, активно використовувати натуральні олії після миття голови, а також розглянути можливість м’якших засобів для щоденного догляду за своїми пасмами.

Також під час фаз спадного Місяця можна зайнятися лікуванням пошкоджених локонів та звернутися за необхідністю по допомогу до професіоналів своєї справи — трихологів.

Раніше ми розповідали про пересадку волосся: як правильно підготуватися та чого очікувати після процедури.

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