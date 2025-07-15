Для тебе Війна в Україні

Чим збивають шахеди в Україні: яку зброю застосовує ЗСУ проти іранських безпілотників

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 15 Липня 2025, 18:45 3 хв.
чим збивають шахеди
Фото Facebook, Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь