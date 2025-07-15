Чим збивають шахеди в Україні: яку зброю застосовує ЗСУ проти іранських безпілотників

З початком війни в Україні іранські безпілотники типу Shahed стали однією з головних загроз як на фронті, так і в тилу. Адже одна з їхніх найважливіших характеристик — вміння змінювати траєкторію руху. Таким чином знешкодити їх стає непростим завданням. Звідси в українців чимало питань, чим збивають шахеди в Україні та як ЗСУ вдається це робити.

Чим збивають шахеди в Україні

У 2023 році тоді ще чинний речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав у марафоні Єдині новини, що для збиття шахедів безумовно шкода витрачати дорогі боєприпаси як, наприклад, зенітні керовані ракети.

Однак, коли іншого виходу немає, ЗСУ застосовують усі можливі засоби.

За словами Юрія Ігната шахеди найкраще збивати зенітними гарматами та великокаліберними кулеметами. Та це теж не завжди це можливо.

Річ у тім, що ворог застосовує ці баражуючі боєприпаси вночі. А в цей період доби немає візуальної прив’язки до цілі, а натомість є тільки звук та показники радіолокаційних приборів. Тому застосовується усе, що може допомогти врятувати життя людей та збити ціль.

Безумовно, будуть витрачатися ракети старого радянського зразка, це Бук-М1, С-300, С-125, також ППО Сухопутних військ, такі як Оса та інші.

Крім того, застосовується і західна техніка для збивання шахедів. Зокрема йдеться про Crotale, Gepard, NASAMS та IRIS.

Наприклад, радіолокаційні системи Gepard можуть засікти навіть літак за 15 кілометрів. Та в такому випадку установку теж може знайти ворог. Тому їх доцільно використовувати якраз для знищення крилатих ракет та БпЛА противника.

Можуть бути застосовані й антидронові рушниці, якими користуються й українські захисники на фронті. Завдяки таким засобам радіоелектронної боротьби стається створити перешкоди для керування дроном, тож він через це просто падає.

Також раніше вже колишній командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснював, що шахеди можна вважати малошвидкісними цілями. Тому для їхнього ураження можна застосовувати великокаліберні кулемети. Про це писало Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Ворожі БпЛА постійно намагаються уникнути наших засобів ППО, змінюють маршрути, літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Та Сили оборони України завжди в бойовій готовності, аби знешкодити їх.

Ворог намагається підібрати час, коли, на його думку, ми маємо бути втомлені. Тому наші зенітники перебувають у постійній бойовій готовності, постійно знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один.

До того ж бійці сил оборони Півдня разом з одеськими інженерами розробили нову систему для боротьби з цим типом БпЛА. Читай, що відомо про систему для знищення шахедів Sky Shut.

