Війна в Україні

Чим відрізняється воєнний стан від війни в Україні — пояснює політолог

Анна Голішевська, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 16:00
Війна
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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