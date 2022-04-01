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Війна не може бути красивою! Про романтизацію боротьби та чому молодь сприймає її як гру

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2022, 10:00
Чому українцям не варто романтизувати війну та сприймати її як гру
Фото: Pexels, Facebook

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