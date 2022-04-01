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Война не может быть красивой! О романтизации борьбы и почему молодежь воспринимает ее как игру

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 10:00
Чому українцям не варто романтизувати війну та сприймати її як гру
Фото: Pexels, Facebook

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