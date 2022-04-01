Война не может быть красивой! О романтизации борьбы и почему молодежь воспринимает ее как игру

Украина сплотилась, как никогда. Мы боремся за свою свободу, права и главное за жизнь.

Даже малыши понимают всю серьезность ситуации и на блокпостах просят сказать “паляниця”. Неудивительно, что молодые украинцы и украинки вступают в ряды территориальной обороны и Вооруженных сил Украины, чтобы защитить наше государство от врага.

Но некоторые из них воспринимают войну как игру. Романтизируют ее, ведь обычно кино показывает красивую картинку и героев-победителей. На самом же деле все иначе.

Клинический психолог Андрей Вороняк помог нам выяснить, почему молодые люди проникнуты духом патриотизма и как на самом деле стоит воспринимать войну.

— Сначала нам следует понять, в чем разница между квестом, игрой и войной?

В компьютерных играх можно на определенном этапе сохраниться и восстановиться.

Этим война и отличается от виртуальной жизни: мы не можем восстановиться, не можем отмотать назад, — говорит психолог.

О механизме реагирования

Иногда люди не понимают всю серьезность войны и открещиваются простым ответом: “Что будет, то будет. Значит, так нужно”. На самом деле опасность достаточно серьезна и воспринимать ее легкомысленно не имеет смысла.

Андрей Вороняк объясняет, что здесь включается несколько механизмов реагирования.

— Если вернуться к функционированию нашего мозга, а именно миндалины (по-другому мы ее называем мозг ящерицы или мозг рептилии), то этот мозг отвечает за реагирование на опасность, — рассказывает Андрей.

Поэтому у нас три классические модели реагирования — бей, беги или замри.

— Соответственно, ситуация такова, что большинство наших ребят реагируют согласно модели “бей”. Можно убегать от опасности, и это тоже одна из моделей. А можно замирать.

И здесь есть еще один любопытный момент. Существует такое понятие, как травматическая вилка. У человека формируется травма. Прежде всего, это происходит тогда, когда он не может ни бежать, ни бить, то есть замирает.

Также психолог рассказал, что когда человек действует и занимает активную позицию, вероятность получить психотравму намного меньше.

Важно: речь идет именно о психотравме, а не о физических повреждениях.

О патриотизме

Украинцы всегда сражались за свободу государства и нации. Мы об этом непосредственно говорим даже в нашем гимне. “Душу й тіло ми положим за нашу свободу”. Неудивительно, что сейчас наш патриотизм просто заоблачный.

Андрей Вороняк говорит, что столь сильный патриотизм среди людей и, в частности, среди молодежи обусловлен реальной опасностью.

— Есть опасность жизни как конкретного человека, так и всей нации.

В это время большинство из нас принимают решение “кто я и что я могу сделать для того, чтобы моя нация существовала?”

Если даже возвращаться в 2014 год, многие русскоязычные люди постепенно или резко перешли на украинский язык.

Я давно наблюдаю за этим явлением, и меня это иногда удивляет. Когда все спокойно и все хорошо, где три украинца — там четыре партии.

То есть мы кто в лес, кто по дрова и каждый в свою сторону. Но когда случается беда, мы мобилизуемся и очень четко объединяемся. Я надеюсь, что в этот раз опасность больше всех нас объединит и мы будем по-другому относиться к тому, в какой стране живем, — отмечает Андрей Вороняк.

Стоит ли идти неподготовленными

Существует много споров, стоит ли молодым людям идти воевать, если они не подготовлены. Но психолог отмечает, что сдерживать их не нужно, ведь молодежь все равно будет делать то, что сочтет необходимым.

И если мы не можем этому противостоять, лучше возглавить.

— Среди молодежи много разных людей, и я не скажу, что они ни к чему не готовы. В активные боевые действия их никто не бросит.

Я работал с территориальной обороной, в составе специалистов мы работали с людьми, которые пришли вступать в ТРО.

Мы занимались психодиагностикой и работой с мотивацией. И было по-разному. Иногда я видел действительно высокий уровень мотивации, и они действительно понимали, почему идут и чего хотят.

Никто их не бросает на передовую. Они проходят обучение, получают навыки работы с оружием. Также очень важно, чтобы был хороший и авторитетный наставник, говорит Андрей Вороняк.

Эксперт также рассказал, что желающим задавали вопрос: “Почему ты здесь? Что у тебя осталось дома? Где ты можешь быть наиболее полезен?”

И было даже несколько случаев, когда обсуждали с командиром возможность вернуть домой человека с сохранением достоинства.

Именно с сохранением достоинства, это ведь важно.

О романтизации и правильном отношении к войне

Благодаря киноискусству мы видели не один красивый фильм о войне. Благодаря съемке, монтажу и спецэффектам это выглядело увлекательно. А солдаты были героями, которых любили и уважали.

Однако война не может быть красивой.

— Нужно доносить людям, что война — это боль. Война не может быть хорошей, война не может быть шаблонной. На войне не все, кто рядом с тобой, — твой близкий друг.

Романтизация, когда мы рисуем какую-нибудь красивую картинку о войне — это иллюзия.

Она никогда не была красивой. Война несет смерть. Может ли быть смерть красивой?

Я не буду говорить, чтобы все ребята не шли, но и не буду говорить, чтобы рвались на передовую.

Психолог говорит, что в этой ситуации нет единого правильного решения, все зависит от выбора человека. Также следует помнить, что война — это не игра, здесь не сохранишься и не восстановишься, здесь не прощают ошибок.

В настоящее время все украинцы переживают гнев и ненависть. И еще долгие годы мы не сможем общаться с гражданами страны-агрессора. Однако этот внутренний гнев может негативно отразиться на нашем организме. Ранее мы рассказывали, почему не следует уподобляться агрессору.