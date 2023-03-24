Международный день борьбы с депрессией: значение в украинских реалиях

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, чтобы привлечь внимание сообщества к серьезности последствий, которые она несет.

Депрессия считается полноценным заболеванием, ведь человек страдает так же, как и от физического недуга: теряет способность работать и полноценно функционировать, появляется угроза жизни.

По статистике депрессия является второй причиной смертности после ДТП. Особенно это касается молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет.

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Во многих странах мира людям с депрессией дают полноценные больничные, а это состояние воспринимается вполне серьезно.

Это показывает, как много работы над собой сделал наш мир, ведь когда-то ментальные проблемы игнорировались, считались чем-то незначительным.

Поспособствовал этому сдвигу, в частности, Международный день борьбы с депрессией благодаря большому количеству просветительных мероприятий.

Международный день борьбы с депрессией: важность в современных реалиях

Депрессия — это психологическое расстройство с длительным подавленным состоянием более двух недель, потерей интереса к повседневным делам и занятиям, которые раньше доставляли удовольствие и т.д.

Причиной депрессии есть ряд биологических, психологических, социальных и бытовых факторов. На это состояние влияет как настоящее, так и прошлое. А поскольку последний год Украина находится в состоянии войны, проблема депрессии может набрать новые обороты.

Сегодня украинцы переживают немало тяжелых и стрессовых событий. Люди теряют дома, родных, любимых, получают травмы, которые коренным образом меняют жизнь, выживают в подвалах и т.д.

В обозримом будущем все это может повлиять на статистику развития депрессии, ведь эмоции и переживания от событий могут догнать впоследствии, а не проявиться сразу.

Именно поэтому следует говорить о своих эмоциях, не игнорировать плохое настроение, которое длится более двух недель, и обращаться за помощью к специалистам. Они помогут тебе понять свое состояние и победить депрессию.

Это состояние может надолго отнять радость жизни, превратиться в хроническое, так что ты и не заметишь, что что-то кардинально изменилось. Мы рассказали о признаках, которые помогут выявить скрытую форму депрессии.

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