Депрессия, о которой ты не знаешь: как обнаружить скрытую форму

Каждый человек переживает травмирующие события по-своему. Кто сразу идет к психологу, проходит через тяжелый период эмоционального упадка, а кто-то берет себя в руки и проходит через все проблемы самостоятельно.

Последний вариант хоть и увлекает, однако имеет достаточно опасные последствия. После того как человек прошел через все испытания, внезапно, без явной на то причины, его могут охватить чувства, которые долгое время искусно скрывались и подавлялись.

Симптомы депрессии в таком случае можно успешно не замечать, игнорировать или спутать признаки с чем-то другим, например, тревогой или гореванием.

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Именно так возникает скрытая депрессия, подробнее о ее симптомах и причинах рассказала психолог когнитивно-поведенческой терапии Елена Архипова.

Причины скрытой депрессии

Не подмечать свою депрессию ты можешь по ряду факторов, о которых можно даже не догадываться.

Постдепрессионная депрессия

Если определенный период времени своей жизни ты был (-а) в депрессии, то такое подавленное состояние и вся симптоматика кажется чем-то нормальным и естественным.

Если такое состояние продолжается с детства или ты страдаешь глубокой депрессией, то нейронные связи даже не знают, что может быть иначе. Именно поэтому такое эмоциональное состояние для тебя естественно.

Нетипичные формы

Обычно люди, страдающие депрессией, чувствуют невыразимую грусть и печаль. Однако такое эмоциональное состояние полно сюрпризов и трансформаций.

Следовательно, ты можешь не чувствовать себя грустно, не хотеть постоянно плакать и от этого решить, что депрессия не о тебе.

Помни, что апатия и отсутствие энергии — это тоже симптомы депрессии, такие же равноценные как печаль и слезливость.

Постепенная депрессия

Если живое существо положат в кипяток, то оно сразу поймет, что что-то не так, но если его положат в холодную воду и будут постепенно добавлять температуру, то оно не поймет, как сварится живьем.

На самом деле так работает и с нашим эмоциональным состоянием. Если оно ухудшается и угнетается в течение длительного периода времени, то изменения настроения незаметны.

Поэтому можно даже не осознавать, что что-то не так, ты просто постепенно проваливаешься в эмоциональную пропасть и тебе кажется, что так было всегда.

Депрессия — не болезнь: бремя скептиков

К сожалению, далеко не каждый воспринимает депрессию как болезнь, часто ее считают уклонением от работы, признаком слабых и т.п.

Или такие стереотипные представления внушил социум и ближайшее окружение. Как бы там ни было, когда человек скептически относится к этой болезни и не воспринимает ее, то депрессия приобретает скрытую и часто затяжную форму.

Скрытая депрессия: симптомы

Психолог поделилась типичными и нетипичными признаками депрессии и предостерегла:

Если ты чувствуешь хотя бы несколько из этих симптомов в течение двух недель, тебе нужно обратиться к специалисту, возможно, у тебя депрессия.

Симптомы:

Изменения в аппетите и весе

Усталость, переходящая в хроническое и недостаточное количество энергии

Чувство опустошенности

Утрата интереса к делам, которые раньше доставляли удовольствие

Проблемы с памятью, концентрацией и принятием самостоятельных решений

Чувство, что ты бесполезен

Чувство безнадежности

Обостренное чувство вины

Проблемы со сном: бессонница или слишком много сна

Притупленное мышление, медленные физические движения и речи

Мысли о смерти и самоубийстве

Повышенная тревога

Депрессивное состояние может возникнуть не только у взрослых, эта болезнь не зависит от возраста и пола. В нашем материале мы рассказали, как обнаружить, что у ребенка депрессия, и расписали типичные признаки.

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