Депрессия, о которой ты не знаешь: как обнаружить скрытую форму

Каждый человек переживает травмирующие события по-своему. Кто сразу идет к психологу, проходит через тяжелый период эмоционального упадка, а кто-то берет себя в руки и проходит через все проблемы самостоятельно.
Последний вариант хоть и увлекает, однако имеет достаточно опасные последствия. После того как человек прошел через все испытания, внезапно, без явной на то причины, его могут охватить чувства, которые долгое время искусно скрывались и подавлялись.
Симптомы депрессии в таком случае можно успешно не замечать, игнорировать или спутать признаки с чем-то другим, например, тревогой или гореванием.
Именно так возникает скрытая депрессия, подробнее о ее симптомах и причинах рассказала психолог когнитивно-поведенческой терапии Елена Архипова.
Не подмечать свою депрессию ты можешь по ряду факторов, о которых можно даже не догадываться.
Если определенный период времени своей жизни ты был (-а) в депрессии, то такое подавленное состояние и вся симптоматика кажется чем-то нормальным и естественным.
Если такое состояние продолжается с детства или ты страдаешь глубокой депрессией, то нейронные связи даже не знают, что может быть иначе. Именно поэтому такое эмоциональное состояние для тебя естественно.
Обычно люди, страдающие депрессией, чувствуют невыразимую грусть и печаль. Однако такое эмоциональное состояние полно сюрпризов и трансформаций.
Следовательно, ты можешь не чувствовать себя грустно, не хотеть постоянно плакать и от этого решить, что депрессия не о тебе.
Помни, что апатия и отсутствие энергии — это тоже симптомы депрессии, такие же равноценные как печаль и слезливость.
Помни, что апатия и отсутствие энергии — это тоже симптомы депрессии, такие же равноценные как печаль и слезливость.
Если живое существо положат в кипяток, то оно сразу поймет, что что-то не так, но если его положат в холодную воду и будут постепенно добавлять температуру, то оно не поймет, как сварится живьем.
На самом деле так работает и с нашим эмоциональным состоянием. Если оно ухудшается и угнетается в течение длительного периода времени, то изменения настроения незаметны.
На самом деле так работает и с нашим эмоциональным состоянием. Если оно ухудшается и угнетается в течение длительного периода времени, то изменения настроения незаметны.
Поэтому можно даже не осознавать, что что-то не так, ты просто постепенно проваливаешься в эмоциональную пропасть и тебе кажется, что так было всегда.
К сожалению, далеко не каждый воспринимает депрессию как болезнь, часто ее считают уклонением от работы, признаком слабых и т.п.
Или такие стереотипные представления внушил социум и ближайшее окружение. Как бы там ни было, когда человек скептически относится к этой болезни и не воспринимает ее, то депрессия приобретает скрытую и часто затяжную форму.
Психолог поделилась типичными и нетипичными признаками депрессии и предостерегла:
Если ты чувствуешь хотя бы несколько из этих симптомов в течение двух недель, тебе нужно обратиться к специалисту, возможно, у тебя депрессия.
Если ты чувствуешь хотя бы несколько из этих симптомов в течение двух недель, тебе нужно обратиться к специалисту, возможно, у тебя депрессия.
Симптомы:
Депрессивное состояние может возникнуть не только у взрослых, эта болезнь не зависит от возраста и пола. В нашем материале мы рассказали, как обнаружить, что у ребенка депрессия, и расписали типичные признаки.
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