Депресія, про яку ти не знаєш: як виявити приховану форму

Кожна людина переживає події, що травмують, по-своєму. Хтось одразу йде до психолога, проходить через важкий період емоційного занепаду, а хтось бере себе в руки й проходить через всі негаразди самостійно.

Останній варіант хоч і захоплює, однак має досить небезпечні наслідки. Після того як людина пройшла через всі випробування, раптово, без явної на те причини, її можуть охопити почуття, які довгий час майстерно приховалися та подавлялися.

Симптоми депресії в такому випадку можна успішно не помічати, ігнорувати або ж сплутати ознаки з чимось іншим, наприклад, тривогою чи горюванням.

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Саме так виникає прихована депресія, детальніше про її симптоми та причини розповіла психологиня когнітивно-поведінкової терапії Олена Архіпова.

Причини прихованої депресії

Не помічати свою депресію можна з низки факторів, про які ти можеш навіть не здогадуватися.

Постдепресійна депресія

Якщо певний період часу свого життя ти був (-ла) у депресії, то такий пригнічений стан та вся симптоматика видасться чимось нормальним та природним.

Якщо такий стан триває з дитинства або ти страждаєш на глибоку депресію, то нейронні зв’язки навіть не знають, що може бути інакше. Саме тому цей емоційний стан для тебе природний.

Нетипові форми депресії

Зазвичай люди, які страждають на депресію почувають невимовний сум та печаль. Однак такий емоційний стан повен сюрпризів та трансформацій.

Відтак, ти можеш не почуватися сумно, не хотіти постійно плакати й від цього вирішити, що депресія це не про тебе.

Пам’ятай, що апатія та відсутність енергії — це теж симптоми депресії, такі ж рівноцінні як сум та сльозливість.

Поступова депресія

Якщо живу істоту покладуть в кип’яток, то вона одразу зрозуміє, що щось не так, але якщо її покладуть в холодну воду й поступово додаватимуть температуру, то вона не зрозуміє, як звариться живцем.

Насправді так працює і з нашим емоційним станом. Якщо він погіршується й пригнічується протягом тривалого періоду часу, то зміни в настрої непомітні.

Через це можна навіть не усвідомлювати, що щось не так, ти просто поступово провалюєшся в емоційну прірву і здається, що так було завжди.

Депресія — не хвороба: тягар скептиків

На жаль, далеко не кожен сприймає депресію як хворобу, часто її вважають ухиленням від роботи, ознакою слабких тощо.

Або ж такі стереотипні уявлення навіяв соціум та найближче оточення. Хай там що, коли людина скептично ставиться до цієї хвороби й не сприймає її, то депресія набуває прихованої і часто затяжної форми.

Прихована депресія: симптоми

Психологиня поділилася типовими та нетиповими ознаками депресії й застерегла:

Якщо ти відчуваєш бодай кілька з цих симптомів протягом двох тижнів, то тобі треба звернутися до спеціаліста, можливо, в тебе депресія.

Симптоми:

Зміни в апетиті та вазі

Втома, яка переходить в хронічну, та недостатня кількість енергії

Відчуття спустошеності

Втрата інтересу до справ, які раніше приносили задоволення

Проблеми з пам’яттю, концентрацією та ухваленням самостійних рішень

Почуття, що ти безкорисний

Почуття безнадійності

Загострене відчуття провини

Проблеми зі сном: безсоння або занадто багато сну

Притуплене мислення, повільні фізичні рухи та мовлення

Думки про смерть та самогубство

Підвищена тривога

Депресивний стан може виникнути не лише у дорослих, ця хвороба не залежить від віку та статі. В нашому матеріалі ми розповіли, як виявити, що у дитини депресія, та розписали типові ознаки.

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