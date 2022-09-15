“Не розумію, що з тобою діється!” Як розпізнати ознаки депресії у дитини

Часто батьки через власну неуважність чи упередженість до важливості ментального здоров’я не помічають важливих змін у поведінці своєї дитини. Особливо уважними слід бути до тих дітей, що вже увійшли в підлітковий вік — коли гормональні зміни впливають не лише на фізичний стан організму, а й моральний.

Часто підлітки можуть страждати на депресію — і це не “відмазка” від школи чи хатніх обов’язків, а серйозний пригнічений стан.

Депресія у дитини може проявлятися як тривалі періоди пригніченості або дратівливості. Такі стани досить поширені серед дітей старшого віку та підлітків, але часто залишаються нерозпізнаними.

Деякі діти можуть говорити, що почуваються нещасними або сумними. Інші можуть зізнаватися, що хочуть завдати собі шкоди.

Якщо дитина переживає депресію, то є велика ймовірність, що вона може нашкодити собі, тому до таких проявів слід завжди ставитися серйозно.

Сум не є ознакою депресії, але якщо такий стан стає для дитини статичним, тоді варто звернути увагу на сигнали про допомогу.

Щоб вчасно виявити проблему і звернутися по допомогу, UNICEF перерахував основні фізичні та емоційно-ментальні ознаки депресії у дітей та підлітків.

Фізичні ознаки депресії у дитини

Втома або нестача сил, навіть після відпочинку;

неспокій та труднощі з концентрацією;

складнощі з виконанням щоденних справ;

зміни апетиту або режиму сну;

виникнення різних видів болю без очевидної причини.

Емоційно-ментальні ознаки депресії у дитини

Постійний смуток, тривога або дратівливість;

втрата інтересу до друзів і занять, які зазвичай подобалися;

відстороненість від інших, усамітненість;

почуття нікчемності, безнадії чи провини;

ризиковані вчинки, на які дитина зазвичай не пішла б;

самоушкодження або суїцидальні думки.

Пам’ятай, що тільки лікар(-ка) або спеціаліст(-ка) з психічного здоров’я може діагностувати депресію, тому не зволікай з тим, щоб запитати поради у свого лікаря, якщо хвилюєшся за дитину.

А які ознаки депресії у дорослих людей та як їм допомогти — ми розповідали раніше.

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