Тривога чи депресія? Психологиня розповідає, як відрізнити ці два стани

Під час війни дуже важко тримати свій моральний стан у нормі. Настрій змінюється і коливається по декілька разів на день. Але як відрізнити нормальний для цього часу стан тривоги від чогось серйознішого — депресії.
Як відрізнити тривогу від депресії та як не впасти у стан відчаю розповідає психологиня Юлія Мєдвєдєва.
Тривога та депресія — не одне і те ж. Це різні по своїй суті стани, проте неадекватна тривожність, яка ігнорується, може запустити депресію, пояснює психологиня.
— Тривога дана нам для виживання. Невеликі порції страху активізують нашу здатність приймати рішення та діяти на випередження. І важливо, що нормальна тривожність завжди адекватна тригеру.
Умовно, якщо прямий зараз ви знаходитесь в будинку під обстрілом, переживати за своє життя і шукати безпечний кут – нормально.
Умовно, якщо прямий зараз ви знаходитесь в будинку під обстрілом, переживати за своє життя і шукати безпечний кут – нормально.
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Якщо ви помічаєте, що у відносній безпеці не можете відволіктися від страху смерті, прогнозуєте катастрофи та способи виживання в них — тривога вийшла за межі нормальності. А це пряма дорога до депресії та важких психічних станів, пояснює Юлія Мєдвєдєва.
Психологиня наголошує: якомога раніше ви почнете приводити свою психіку до норми, то більший шанс швидше повернутися до звичного життя зараз і після війни.
А звідки брати хороший настрій та ресурси на звичне життя — читай у матеріалі.