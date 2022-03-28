Тривога чи депресія? Психологиня розповідає, як відрізнити ці два стани

Під час війни дуже важко тримати свій моральний стан у нормі. Настрій змінюється і коливається по декілька разів на день. Але як відрізнити нормальний для цього часу стан тривоги від чогось серйознішого — депресії.

Як відрізнити тривогу від депресії та як не впасти у стан відчаю розповідає психологиня Юлія Мєдвєдєва.

Тривога та депресія — не одне і те ж. Це різні по своїй суті стани, проте неадекватна тривожність, яка ігнорується, може запустити депресію, пояснює психологиня.

— Тривога дана нам для виживання. Невеликі порції страху активізують нашу здатність приймати рішення та діяти на випередження. І важливо, що нормальна тривожність завжди адекватна тригеру.

Умовно, якщо прямий зараз ви знаходитесь в будинку під обстрілом, переживати за своє життя і шукати безпечний кут – нормально.

Як зрозуміти, що тривога вийшла за рамки адекватного?

Якщо ви помічаєте, що у відносній безпеці не можете відволіктися від страху смерті, прогнозуєте катастрофи та способи виживання в них — тривога вийшла за межі нормальності. А це пряма дорога до депресії та важких психічних станів, пояснює Юлія Мєдвєдєва.

Дзвіночки депресії:

Зранку та ввечері ти відчуваєш стан пригнічення, важко виконувати звичні справи, як от почистити зуби чи застелити постіль.

Втома від самого себе: внутрішня напруга дуже сильна.

Думки застрягають у голові, ти не можеш відірватися на щось інше.

Сильне роздратування: тебе дратують навіть звичайні слова чи дії. Як наслідок, можуть зруйнуватися стосунки із людьми.

З’явилися нав’язливі дії: перекладати речі, мити руки, уникати тріщин на дорогах чи звертати на перехрестях.

Безсоння.

Виникнення обсесії: нав’язливі мелодії чи фрази у голові, також з’являється відчуття наближення біди.

Психологиня наголошує: якомога раніше ви почнете приводити свою психіку до норми, то більший шанс швидше повернутися до звичного життя зараз і після війни.

А звідки брати хороший настрій та ресурси на звичне життя — читай у матеріалі.