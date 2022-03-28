Тревога или депрессия? Психолог рассказывает, как отличить два состояния

Во время войны очень трудно держать своё моральное состояние в норме. Настроение колеблется по несколько раз в день. Но как отличить нормальное для этого времени состояние тревоги от чего-то более серьёзнего — депрессии.

Как отличить тревогу от депрессии и как не отчаяться рассказывает психолог Юлия Медведева.

Тревога и депрессия — не одно и тоже. Это разные по своему существу состояния, но неадекватная тревожность, если ее игнорировать, может запустить депрессию, объясняет психолог.

— Тревога дана нам для выживания. Небольшие порции страха активизируют нашу способность принимать решения и действовать на опережение. И что еще важно: нормальная тревожность всегда адекватна триггеру.

Условно, если прямо сейчас вы находитесь в доме под обстрелом, переживать за свою жизнь и искать безопасный угол — нормально.

Как понять, что тревога вышла за рамки адекватного?

Если вы замечаете, что в относительной безопасности не можете отвлечься от страха смерти, прогнозируете катастрофы и способы выживания в них — тревога вышла за грани нормального. А это прямая дорога к депрессии и тяжёлым психическим состояниям, объясняет Юлия Медведева.

Звоночки депрессии:

Утром и вечером ты чувствуешь состояние подавленности, трудно выполнять привычные дела, например почистить зубы или застелить постель.

Усталость от самого себя: внутреннее напряжение очень сильное.

Мысли застревают в голове, ты не можешь оторваться на что-то другое.

Сильное раздражение: тебя раздражают даже обычные слова или действия. В следствие чего могут рушиться отношения с людьми.

Появились навязчивые действия: перекладывать вещи, мыть руки, избегать трещин на дорогах или сворачивать на перекрёстках.

Бессонница.

Возникновение обсессии: навязчивые мелодии или фразы в голове, также появляется чувство приближения беды.

Психолог акцентирует: чем раньше начать приводить свою психику в норму, тем больший шанс быстрее вернуться в привычную жизнь сейчас и после войны.

А откуда брать хорошее настроение и ресурсы на привычную жизнь – читай в материале.