Тревога или депрессия? Психолог рассказывает, как отличить два состояния

Во время войны очень трудно держать своё моральное состояние в норме. Настроение колеблется по несколько раз в день. Но как отличить нормальное для этого времени состояние тревоги от чего-то более серьёзнего — депрессии.
Как отличить тревогу от депрессии и как не отчаяться рассказывает психолог Юлия Медведева.
Тревога и депрессия — не одно и тоже. Это разные по своему существу состояния, но неадекватная тревожность, если ее игнорировать, может запустить депрессию, объясняет психолог.
— Тревога дана нам для выживания. Небольшие порции страха активизируют нашу способность принимать решения и действовать на опережение. И что еще важно: нормальная тревожность всегда адекватна триггеру.
Условно, если прямо сейчас вы находитесь в доме под обстрелом, переживать за свою жизнь и искать безопасный угол — нормально.
Условно, если прямо сейчас вы находитесь в доме под обстрелом, переживать за свою жизнь и искать безопасный угол — нормально.
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Если вы замечаете, что в относительной безопасности не можете отвлечься от страха смерти, прогнозируете катастрофы и способы выживания в них — тревога вышла за грани нормального. А это прямая дорога к депрессии и тяжёлым психическим состояниям, объясняет Юлия Медведева.
Психолог акцентирует: чем раньше начать приводить свою психику в норму, тем больший шанс быстрее вернуться в привычную жизнь сейчас и после войны.
А откуда брать хорошее настроение и ресурсы на привычную жизнь – читай в материале.