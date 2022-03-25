Нет настроения ни на что: где его искать и откуда брать ресурсы

Первым звоночком, который указывает, что у человека что-то не так, является его настроение. Настроение — это общее эмоциональное состояние, которое своеобразно окрашивает деятельность человека, характеризует его жизненный тонус.

Месяц войны истощил всех. Это и физическая нагрузка, и моральная нестабильность, и неуверенность в завтрашнем дне. Всё это, конечно, влияет на жизнедеятельность организма — результат отражается на нашем настроении.

Как держать себя в тонусе?

Важно пересмотреть свой режим дня, сна, работы и отдыха. Психика и нервная система — это часть нашего тела. Когда мы нарушаем режим дня, нервная система не может функционировать на полную.

Где искать хорошее настроение?

Исследования показывают, что даже минимальная зарядка может позитивно повлиять на настроение и самочувствие. Когда мы избегаем какой-либо активности, мы избавляем себя от источника позитивного настроения.

может позитивно повлиять на настроение и самочувствие. Когда мы избегаем какой-либо активности, мы избавляем себя от источника позитивного настроения. Если вы чувствуете, что эмоциональное состояние ухудшается, можно прописать, из чего состоит день, в десяти пунктах. То есть, проснуться, позавтракать, поработать и др.

Напротив каждого пункта поставить плюс или минус, в зависимости от того, приносит ли вам это действие удовольствие. Потом посмотреть на список и понять, чего больше. Если соотношение не нравится — подумать, как можно поменять “минус” на “плюс”.

Составьте список активностей и вещей, которые приносят удовольствие и делают более счастливыми. Это могут быть мелочи, например, спокойно выпить чашку чая утром или поехать в другой город и провести время с близкими.

Когда список будет готов, попробуйте спланировать неделю так, чтобы каждый день позволять себе две ресурсные активности.

Где брать идеи для ресурсных активностей?

Попробуйте перечислить то, что приносит вам радость, даёт энергию и силы.

Разделите их на три колонки: что я могу делать раз в день, раз в неделю и раз в месяц для своего восстановления. Что это может быть? Встречи с друзьями, утренний кофе, новая книга, прогулка в парке, свежий хлеб, поездка в машине под любимую музыку, красивая укладка и т.д. Заполните список теми вещами, которые доставляют удовольствие именно вам.

Ранее мы объясняли, что такое психология военного времени и почему сейчас часто меняется настроение.