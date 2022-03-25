Нет настроения ни на что: где его искать и откуда брать ресурсы

Первым звоночком, который указывает, что у человека что-то не так, является его настроение. Настроение — это общее эмоциональное состояние, которое своеобразно окрашивает деятельность человека, характеризует его жизненный тонус.
Месяц войны истощил всех. Это и физическая нагрузка, и моральная нестабильность, и неуверенность в завтрашнем дне. Всё это, конечно, влияет на жизнедеятельность организма — результат отражается на нашем настроении.
Важно пересмотреть свой режим дня, сна, работы и отдыха. Психика и нервная система — это часть нашего тела. Когда мы нарушаем режим дня, нервная система не может функционировать на полную.
Напротив каждого пункта поставить плюс или минус, в зависимости от того, приносит ли вам это действие удовольствие. Потом посмотреть на список и понять, чего больше. Если соотношение не нравится — подумать, как можно поменять “минус” на “плюс”.
Когда список будет готов, попробуйте спланировать неделю так, чтобы каждый день позволять себе две ресурсные активности.
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Попробуйте перечислить то, что приносит вам радость, даёт энергию и силы.
Ранее мы объясняли, что такое психология военного времени и почему сейчас часто меняется настроение.