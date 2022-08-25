Від нудьги до трудоголізму: п’ять нетипових ознак депресії

Люди часто використовують термін “депресія” неправильно. Свій смуток та тимчасову апатію не варто плутати з депресією — вони дуже скоро минають.
Депресія — серйозне психічне захворювання, яке впливає на мислення, емоції, сприйняття та поведінку. Воно має стандартні ознаки: думки про самогубство, порушення апетиту і сну, зниження лібідо.
Але, крім них, існує ряд неочевидних факторів, на які слід звернути увагу. Вони можуть бути червоними прапорцями депресії. Про них розповіла психолог Елена Архіпова.
Психологиня пояснила: люди, які страждають на депресію, можуть поводитися так, ніби хочуть втекти від реальності. Наприклад, раптово придбати дорогий квиток на літак до іншої країни на останні кошти.
— Як аргумент від них можна почути таку фразу: “Я сказав(-ла) собі, що немає значення, є в мене гроші чи ні. Все, чого я хотів(-ла) — це почуватися добре. Воно того варте”, — розповідає Архіпова.
Такі люди не замислюються над майбутнім і як подібні вчинки на нього вплинуть. Для них має значення “тут і зараз”. Тому вони можуть захоплюватися азартними іграми, екстремальним керуванням, небезпечними видами спорту та іншими речами. За цією нерозсудливістю може ховатися депресія.
Люди, які перебувають у депресивному стані, можуть неадекватно реагувати на ситуації. Наприклад, сміятися на похороні або плакати на співбесіді. Якщо в людини змінюються звичайні реакції, на це слід звернути увагу.
— Коли людина переживає депресивний епізод, то зовсім небагато речей можуть привернути її увагу. Все здається надто нудним, банальним, і вона не хоче витрачати свій час та зусилля на щось, — пояснює психологиня.
За її словами, людина поступово відмовляється від різних занять, і залишаються лише перегляд телевізора, соцмереж та сон. Можна подумати, що людина втомилась і потрібно знайти новий інтерес, але це може бути серйозною ознакою депресії.
Депресія також може проявлятися у вигляді гніву та дратівливості. Ці почуття маскують глибокі емоції.
— Насправді гнів майже завжди супроводжується болем, смутком чи страхом. Зазвичай, поки людина тримається за гнів, вона перебуває у стані депресії, — наголошує Архіпова.
Коли людина навантажує себе роботою, може намагатися уникати своїх почуттів. Вона не хоче розбиратися в них, тож приділяє увагу іншому. Іноді здається, що людина намагається досягти високих результатів, але це може бути маскуванням депресії.
— Люди в депресії можуть бути збентежені тим, що вони не можуть змінити щось у своєму житті чи в собі, тому вони поринають у те, чим можуть керувати. І це — робота, — розповідає психологиня.
На формування нашого мислення можуть впливати різні речі: від батьків до настроїв суспільства. Раніше ми розповідали, що таке катастрофізація та як від неї позбутися.
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