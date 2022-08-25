Від нудьги до трудоголізму: п’ять нетипових ознак депресії

Люди часто використовують термін “депресія” неправильно. Свій смуток та тимчасову апатію не варто плутати з депресією — вони дуже скоро минають.

Депресія — серйозне психічне захворювання, яке впливає на мислення, емоції, сприйняття та поведінку. Воно має стандартні ознаки: думки про самогубство, порушення апетиту і сну, зниження лібідо.

Але, крім них, існує ряд неочевидних факторів, на які слід звернути увагу. Вони можуть бути червоними прапорцями депресії. Про них розповіла психолог Елена Архіпова.

Нетипові ознаки депресії

Безрозсудність та безстрашність

Психологиня пояснила: люди, які страждають на депресію, можуть поводитися так, ніби хочуть втекти від реальності. Наприклад, раптово придбати дорогий квиток на літак до іншої країни на останні кошти.

— Як аргумент від них можна почути таку фразу: “Я сказав(-ла) собі, що немає значення, є в мене гроші чи ні. Все, чого я хотів(-ла) — це почуватися добре. Воно того варте”, — розповідає Архіпова.

Такі люди не замислюються над майбутнім і як подібні вчинки на нього вплинуть. Для них має значення “тут і зараз”. Тому вони можуть захоплюватися азартними іграми, екстремальним керуванням, небезпечними видами спорту та іншими речами. За цією нерозсудливістю може ховатися депресія.

Недоречні реакції

Люди, які перебувають у депресивному стані, можуть неадекватно реагувати на ситуації. Наприклад, сміятися на похороні або плакати на співбесіді. Якщо в людини змінюються звичайні реакції, на це слід звернути увагу.

Нудьга

— Коли людина переживає депресивний епізод, то зовсім небагато речей можуть привернути її увагу. Все здається надто нудним, банальним, і вона не хоче витрачати свій час та зусилля на щось, — пояснює психологиня.

За її словами, людина поступово відмовляється від різних занять, і залишаються лише перегляд телевізора, соцмереж та сон. Можна подумати, що людина втомилась і потрібно знайти новий інтерес, але це може бути серйозною ознакою депресії.

Гнів і дратівливість

Депресія також може проявлятися у вигляді гніву та дратівливості. Ці почуття маскують глибокі емоції.

— Насправді гнів майже завжди супроводжується болем, смутком чи страхом. Зазвичай, поки людина тримається за гнів, вона перебуває у стані депресії, — наголошує Архіпова.

Трудоголізм

Коли людина навантажує себе роботою, може намагатися уникати своїх почуттів. Вона не хоче розбиратися в них, тож приділяє увагу іншому. Іноді здається, що людина намагається досягти високих результатів, але це може бути маскуванням депресії.

— Люди в депресії можуть бути збентежені тим, що вони не можуть змінити щось у своєму житті чи в собі, тому вони поринають у те, чим можуть керувати. І це — робота, — розповідає психологиня.

На формування нашого мислення можуть впливати різні речі: від батьків до настроїв суспільства. Раніше ми розповідали, що таке катастрофізація та як від неї позбутися.

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