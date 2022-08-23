Психологія

Зажди готуюся до найгіршого! Що таке катастрофізація та як її побороти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 23:00
Катастрофізація: що це таке, ознаки, причини та як побороти
Фото: Pexels

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Зажди готуюся до найгіршого! Що таке катастрофізація та як її побороти

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