Постоянно готовлюсь к самому худшему! Что такое катастрофизация и как ее побороть

Всегда готовишь себя к самому худшему и прокручиваешь в голове все негативные сценарии? Тогда тебе свойственна катастрофизация. Сейчас у некоторых людей может усилиться это чувство, ведь война и события в Украине заставляют человека паниковать. Мы расскажем, что такое катастрофизация и как побороть такой тип мышления.

Что такое катастрофизация

Катастрофизация — когнитивное искажение, из-за которого человек преувеличивает негативные события в жизни.

К примеру, тебе предложили работу, а ты уже на 100% уверен(-а), что провалишь собеседование. Или ты должен(-на) принять участие в конкурсе и вместо того, чтобы чувствовать себя уверенно, рассматриваешь все свои недостатки, предвидя, что выступление будет ужасным.

Постоянная катастрофизация любых ситуаций усугубляет стресс и мешает нормально жить. Люди, обладающие таким типом мышления, сильнее чувствуют боль. Они всегда преувеличивают последствия болезней, поэтому острее чувствуют симптомы.

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Почему возникает катастрофизация

Причины появления такого мышления у человека могут быть разными: от генетики и семьи до общей тревожности общества.

Родители влияют на формирование сознания человека. Если ребенок видит, как родители продумывают самые плохие варианты событий, то может делать то же самое во взрослом возрасте.

Общие настроения в обществе тоже сильно влияют на мышление. Если человек постоянно видит тревожные новости о различных вирусах, катаклизмах, войне и т.д., у него может нарушиться стрессоустойчивость и усилиться катастрофическое мышление.

Чем грозит катастрофизация

Это когнитивное искажение также играет большую роль в фобиях. Если человек боится путешествовать на самолете, то каждый грохот будет воспринимать как неисправность транспорта и представлять худшее развитие событий.

Люди, склонные к катастрофическому мышлению, больше страдают неврозами и острее реагируют на различные жизненные ситуации. Также этот тип мышления может сделать человека более уязвимым для психических заболеваний, например ПТСР, обсессивно-компульсивного расстройства и т.д.

Как побороть катастрофизацию

Как бы сильно и часто ты не представлял(-а) плохие сценарии, от этого можно избавиться. Самым главным инструментом борьбы с катастрофизацией является осознание.

Человек обязан научиться ставить свои мысли на паузу и распознавать момент, когда начинается катастрофизация.

Если ты волнуешься из-за собеседования и думаешь, что ты его не пройдешь, спроси себя: “Действительно ли есть аргументированные причины того, что я потерплю неудачу?”Начни анализировать свое резюме, удачные примеры работы, подумай, почему ты действительно подходишь на предложенную должность. Если нет настоящих причин твоего “провала” — это катастрофизация.

Всегда надо избегать бесполезных обобщений и чрезмерных преувеличений, таких как: “Я — неудачник и никогда не получу работу”. Это только усугубит стресс и неуверенность.

Надо всегда сбалансированно смотреть на ситуацию, основываясь на реальных доказательствах.

Сначала это может быть сложно, но каждый раз становится легче и проще. Вспомни и посчитай ситуации, когда ты представлял(-а) худший результат, а оказалось все гораздо лучше. Это может помочь побороть катастрофизацию.

Это вовсе не означает, что нужно прибегать к бездумному оптимизму, но и ждать, что за каждым углом ждет катастрофа, не стоит.

Также помочь побороть такой тип мышления может когнитивная психотерапия. При этом пациент переосмысливает и корректирует свои мысли. Терапевт помогает учиться мыслить и действовать более реалистично и адаптивно, тем самым устраняя симптомы катастрофизации.

Сейчас некоторые люди не могут строить планы, потому что не уверены в том, что будет дальше. Однако нужно продолжать жить. Ранее мы рассказывали о страхе будущего и как его преодолеть.

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