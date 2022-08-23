Психология

Постоянно готовлюсь к самому худшему! Что такое катастрофизация и как ее побороть

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 августа 2022, 23:00
Катастрофізація: що це таке, ознаки, причини та як побороти
Фото: Pexels

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