Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога

Что будет завтра? Будет ли оно у нас? Будем ли мы в нем? Как жить дальше, когда вся жизнь уменьшилась до чемодана или рюкзака с документами? Такие мысли сейчас переполняют наши головы, потому что война остановила жизнь каждого живущего под гул сирен.

Страх будущего в той или иной степени присущ любому человеку. Даже положительные события в жизни, такие как рождение детей или желанный переезд, могут вызвать опасения из-за неизвестности, не говоря уже об эпидемии, войне или природных бедствиях.

Как взять себя в руки и начать строить жизнь, разделившуюся на “до” и “после”?

Психолог Марина Диденко объясняет: сейчас это нужно нам всем, потому что от здорового народа зависит и успех на линиях огня. Эксперт дает несколько советов, которые помогут вернуть в рутину уверенность и уменьшить страх перед завтрашним днем.

Советы, как снова начать жить

Создай себе “список желаний”, что ты сделаешь после войны. Это не должно быть что-то грандиозное, можно простое и банальное, например, поход на кофе в любимое кафе или объятия с близкими.

Оттолкнись от твердой опоры. Если тебе тяжело физически себя собрать в кучу, попробуй подняться, расправить плечи, выпрямить спину и почувствовать, что ты крепко стоишь на своих ногах.

Когда ты почувствуешь свою физическую силу, попробуй найти свою жизненную опору: кто или что дает тебе силы, чтобы двигаться и развиваться? Вспомни, что было твоей суперсилой в мирной жизни?

Сделай свои сильные стороны опорой для дальнейшей жизни.

Обозначь свою территорию любви. Что делает тебя счастливым(-ой)? Кто вдохновляет? Кого ты по-настоящему любишь? Подумай, как ты можешь быть полезным(-ой) себе и близким, чтобы твоя территория любви была защищена и максимально комфортна.

Создай свою дорожную жизненную карту. Закрой глаза и представь идеальную картинку своей жизни до малейших мелочей. А потом возьми лист бумаги, раздели его пополам и слева записывай все нарисованное воображением, а справа напиши, что нужно сделать, чтобы этого добиться.

Помни, что тяжелые времена — это не только большие испытания, но и невероятные возможности. И мы никогда не знаем, на что действительно способны, пока не окажемся в затруднительном положении. Главное — никогда не сдаваться!

Правильно проживать свои эмоции и уметь жить вопреки обстоятельствам важно, и не только для нас самих. Слышал(-а) ли ты о коллективной травме и как она влияет на следующие поколения? Ранее мы рассказывали тебе, как пережить трудные времена без ущерба для себя и будущих поколений.

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