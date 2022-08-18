Психология

Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 18 августа 2022, 07:00
Як перестати боятися майбутнього
Фото: Pexels

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