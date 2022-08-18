Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога

Что будет завтра? Будет ли оно у нас? Будем ли мы в нем? Как жить дальше, когда вся жизнь уменьшилась до чемодана или рюкзака с документами? Такие мысли сейчас переполняют наши головы, потому что война остановила жизнь каждого живущего под гул сирен.
Страх будущего в той или иной степени присущ любому человеку. Даже положительные события в жизни, такие как рождение детей или желанный переезд, могут вызвать опасения из-за неизвестности, не говоря уже об эпидемии, войне или природных бедствиях.
Психолог Марина Диденко объясняет: сейчас это нужно нам всем, потому что от здорового народа зависит и успех на линиях огня. Эксперт дает несколько советов, которые помогут вернуть в рутину уверенность и уменьшить страх перед завтрашним днем.
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Сделай свои сильные стороны опорой для дальнейшей жизни.
Сделай свои сильные стороны опорой для дальнейшей жизни.
Помни, что тяжелые времена — это не только большие испытания, но и невероятные возможности. И мы никогда не знаем, на что действительно способны, пока не окажемся в затруднительном положении. Главное — никогда не сдаваться!
Правильно проживать свои эмоции и уметь жить вопреки обстоятельствам важно, и не только для нас самих. Слышал(-а) ли ты о коллективной травме и как она влияет на следующие поколения? Ранее мы рассказывали тебе, как пережить трудные времена без ущерба для себя и будущих поколений.
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