Боюсь, що завтра не настане. Як подолати страх майбутнього — поради психологині

Що буде завтра? Чи буде воно у нас? Чи будемо ми в ньому? Як жити далі, коли все життя зменшилося до валізи чи наплічника з документами? Такі думки зараз переповнюють наші голови, бо війна зупинила життя кожного, хто живе під гул сирен.
Страх майбутнього так чи інакше притаманний будь-якій людині. Навіть позитивні події у житті, як то народження дітей чи омріяний переїзд, можуть викликати побоювання через невідомість, не кажучи вже про епідемію, війну чи природні лиха.
Психологиня Марина Діденко пояснює: зараз це потрібно нам усім, бо від здорової нації залежить і успіх на лініях вогню. Експертка дає кілька порад, які допоможуть повернути в рутину впевненість та зменшити страх перед завтрашнім днем.
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Зроби свої сильні сторони опорою для подальшого життя.
Зроби свої сильні сторони опорою для подальшого життя.
Пам’ятай, що важкі часи — це не лише великі випробування, але й неймовірні можливості. І ми ніколи не знаємо, на що насправді здатні, поки не опинимось у скрутному становищі. Головне — ніколи не здаватися!
Правильно проживати свої емоції та вміти жити попри обставини є важливо, і не лише для нас самих. Чи чув(-ла) ти про колективну травму та як вона впливає на наступні покоління? Раніше ми розповідали тобі, як пережити важкі часи без шкоди для себе та майбутніх поколінь.
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