Психологія

Боюсь, що завтра не настане. Як подолати страх майбутнього — поради психологині

Вікторія Мельник, практикантка сайту 18 Серпня 2022, 07:00
Як перестати боятися майбутнього
Фото: Pexels

Більше новин
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Розповідаємо, де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Допомога родинам військових
Фінансова допомога для родин захисників: що обіцяє держава та хто може отримати
Як очистити чайник від накипу: поради, які точно допоможуть
Щоб насолоджуватись ароматним чаєм: як очистити чайник від накипу — лайфхаки
Дивитись більше

Матеріали по темі

Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Розповідаємо, де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Допомога родинам військових
Фінансова допомога для родин захисників: що обіцяє держава та хто може отримати
Карта бойових дій станом на 18 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 18 серпня

Відео
Карта бойових дій станом на 18 липня

Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 18 серпня
0:02:13
Харків, Салтівка
Росія завдала потужного ракетного удару по гуртожитку в Харкові: масові жертви та поранені
0:03:35
Обстріли Донеччини
Забивають вікна, аби не залило дощами — як живуть донеччани на лінії вогню
0:11:34
Російський контент в українському середовищі
Російський контент, рекомендації YouTube та новинний фронт: як змінився інформаційний простір українців
0:04:20
як друзі відкрили безкоштовний барбершоп для бійців ЗСУ
Розмовляємо на різні теми, але не чіпаємо воєнну: як друзі відкрили безкоштовний барбершоп для бійців ЗСУ
0:05:56
Військова форма для собак
Військова форма для собак набуває популярності — таку амуніцію тепер хочуть усі
Олексій Резніков
Потрібні конкретні фахівці — Резніков розповів, кого наразі мобілізують до лав української армії
0:01:20
Затока
Ще одна “військова” ціль. Росіяни вдарили з ракет по курортній Затоці на Одещині, є постраждалі
0:02:08
як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
Здорова усмішка для бійців з передової: як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт
0:04:12
Каркасні будинки для переселенців
Каркасні будинки за канадською технологією — нова альтернатива для тих, хто втратив домівку
Більше відео
Допомога родинам військових
Читати далі
Фінансова допомога для родин захисників: що обіцяє держава та хто може отримати
Статеве виховання дітей
Читати далі
Чому батькам важливо називати усі частини тіла своїми іменами — рекомендації від Ольги Білоконь

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь