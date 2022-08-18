Боюсь, що завтра не настане. Як подолати страх майбутнього — поради психологині

Що буде завтра? Чи буде воно у нас? Чи будемо ми в ньому? Як жити далі, коли все життя зменшилося до валізи чи наплічника з документами? Такі думки зараз переповнюють наші голови, бо війна зупинила життя кожного, хто живе під гул сирен.

Страх майбутнього так чи інакше притаманний будь-якій людині. Навіть позитивні події у житті, як то народження дітей чи омріяний переїзд, можуть викликати побоювання через невідомість, не кажучи вже про епідемію, війну чи природні лиха.

Як опанувати себе та почати будувати життя, яке розділилося на “до” і “після”?

Психологиня Марина Діденко пояснює: зараз це потрібно нам усім, бо від здорової нації залежить і успіх на лініях вогню. Експертка дає кілька порад, які допоможуть повернути в рутину впевненість та зменшити страх перед завтрашнім днем.

Поради, як знову почати жити

Створи собі “список бажань”, що ти зробиш після війни. Це не має бути щось грандіозне, можна просте і банальне, наприклад, похід на каву в улюблену кав’ярню чи обійми з близькими.

Відштовхнися від твердої опори. Якщо тобі важко фізично себе зібрати докупи, спробуй піднятися, розправити плечі, випрямити спину і відчути, що ти міцно стоїш на своїх ногах.

Коли ти відчуєш свою фізичну силу, спробуй відшукати свою життєву опору: хто чи що дає тобі сили, щоб рухатися та розвиватися? Згадай, що було твоєю суперсилою у мирному житті?

Зроби свої сильні сторони опорою для подальшого життя.

Окресли свою територію любові. Що робить тебе щасливим(-ою)? Хто надихає? Кого ти по-справжньому любиш? Подумай, як ти можеш бути корисним(-ою) собі та близьким, щоб твоя територія любові була захищеною та максимально комфортною.

Створи свою дорожню життєву карту. Заплющ очі та уяви ідеальну картинку свого життя до найменших дрібниць. А потім візьми аркуш паперу, поділи його навпіл і ліворуч занотуй все намальоване уявою, а праворуч напиши, що потрібно зробити, щоб цього досягти.

Пам’ятай, що важкі часи — це не лише великі випробування, але й неймовірні можливості. І ми ніколи не знаємо, на що насправді здатні, поки не опинимось у скрутному становищі. Головне — ніколи не здаватися!

Правильно проживати свої емоції та вміти жити попри обставини є важливо, і не лише для нас самих. Чи чув(-ла) ти про колективну травму та як вона впливає на наступні покоління? Раніше ми розповідали тобі, як пережити важкі часи без шкоди для себе та майбутніх поколінь.

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