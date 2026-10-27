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Як садити батат: що треба знати, щоб отримати гарний врожай

Марина Слизовська, редакторка сайту 27 Жовтня 2026, 16:00 3 хв.
як садити батат
Фото Unsplash

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