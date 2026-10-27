Як садити батат: що треба знати, щоб отримати гарний врожай

Батат, або солодка картопля, вже давно перестав бути для наших країв екзотичним овочем. Його не лише продають на полицях майже будь-якого супермаркету, а й самостійно вирощують на власних городніх ділянках. Один із найпопулярніших українських сортів — це Вінницький рожевий, менш солодкий, ніж інші сорти.

Батат хоч і порівнюють з картоплею, однак ці дві рослини належать до різних родин. Звична нам картопля — це родина пасльонових, а батат — це родина берізкових. Тому ці культури мають мало спільного у посадці та вирощуванні, тож сьогодні ми розповімо, як правильно садити батат, щоб отримати гарний врожай.

Як садити батат з бульби

Бульби, які стануть основою для нового врожаю, краще придбати в магазинах для садівників. Клубні з продуктових магазинів можуть не прорости як слід, оскільки першочергово вони призначені для вживання в їжу.

Щоб виростити батат з бульби, варто дотримуватися наступних кроків:

створи теплі й вологі умови, які сприятимуть утворенню пагонів;

щоб бульба почала проростати, вона має бути освітлена по шість годин на добу, а температура навколишнього середовища має бути від 23°C до 27°C;

пророщувати можна як у воді (для цього третина овоча має бути під водою), так і в зволоженому субстраті (покрий третину бульби сумішшю торфу, компосту та піску);

якщо вирощуєш у субстраті, тоді попередньо продезінфікуй його фунгіцидом;

коли бульба вкриється паростками, треба створити прохолодніші умови для подальшого розвитку — зменшити температуру до +20°С;

молодий пагін можна зрізати, коли він вже матиме шість міжвузлів, при цьому на бульбі можна залишити один міжвузол для розвитку нового паростку;

далі перемісти пагін у тару з водою, або в невеликий горщик із землею, де він відрощуватиме корінці.

Як садити батат з насіння

Батат з насіння майже не вирощують, оскільки багато сортів солодкої картоплі вже майже втратили здатність до цвітіння, й відповідно, до утворення насіння. Серед тих сортів, які ще утворюють насіння, — це американський Гарнет, або Діана.

Насіння батату треба пророщувати на вологій серветці, а після цього вже сіяти.

Коли висаджувати батат у відкритий ґрунт

Живці батату із розвиненою кореневою системою висаджують у відкритий ґрунт вже після весняних заморозків, оскільки ця рослина боїться холодів. Найкращий період — це з 20-х чисел травня і до перших чисел літа. Точні строки для кожного регіону індивідуальні.

Висаджувати живці треба у 15 см лунки, встромляючи міжвузля рослини на кілька сантиметрів. Ямки мають бути на відстані мінімум 30 см одна від одної, відстань між рядами — не менше 70 см.

Перед висадкою рослини, варто підготувати ґрунт — за кілька місяців внести перегній, а за сім днів дозовано підживити аміачною селітрою.

Цей овоч має зростати на слабокислому або близькому до нейтрального ґрунті. Категорично не підходять цій культурі солончаки та важка глина.

Раніше ми розповідали, як підготувати картоплю до зберігання.

Джерело: Світ рослин

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