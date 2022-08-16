Психологія

Колективна травма “в подарунок”: як прожити війну з мінімальною шкодою для наступних поколінь

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 16 Серпня 2022, 16:00
Колективна травма “в подарунок”: як прожити війну з мінімальною шкодою для наступних поколінь
Фото: Unsplash

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