Розмови навколо історії території етнічного населення Кубані особливо гостро постають зараз, під час змін світового порядку. Україна неодноразово заявляла: ми не налаштовані завойовувати сусідні території, нам не потрібне чуже.

Проте історія має декілька фактів, які не дають спокою багатьом українцям через бажання відновити справедливість. Хай там що, але кожен громадянин України має знати історію власної держави, аби розуміти сучасну проблематику тієї чи іншої території та її населення.

Відомо, що у XX столітті Кубань оголошувала незалежність від Росії та кілька разів намагалася об’єднатися з Україною, адже більшість її населення становили козаки та українські селяни.

Однак Росія всіма можливими способами боролася з будь-якими українськими проявами.

Історія Кубані

Кубанщина — це історичний регіон на Північному Кавказі, що в різні часи мав приналежність до Тмутаракані, Черкесії, Золотої Орди та козацтва.

Українці почали заселяти Кубань наприкінці XVIII століття. Перші 12 тисяч запорожців дісталися нової батьківщини морем і суходолом.

Протягом XIX століття на Кубані оселилися десятки тисяч жителів Чернігівщини, Полтавщини та Слобожанщини.

Кубанці тривалий час пам’ятали своє коріння. У 1918 році впала Російська імперія, і козаки проголосили Кубанську Народну Республіку. Держава взяла курс на об’єднання з Українською Народною Республікою. Обидві — програли в протистоянні більшовикам, але (на відміну від УНР) Кубань стала одним з регіонів Росії, навіть без автономії.

Кубанці втратили державність, натомість — отримали геноцид. Голодомор супроводжувався русифікацією краю: з 1933 року на Кубані немає жодної української школи. Дозволені лише фольклорні колективи, зокрема — Кубанський козачий хор. Чи не половину його репертуару складали російські пісні.

Ляльковий театр Кремля

Українську ідентичність в регіоні майже повністю знищили. 100 років тому українцями себе вважали дві третини населення Кубані, сьогодні — близько одного відсотку.

Але перетворившись на “росіян”, кубанці так і не стали громадянами “першого сорту”.

Серед населення Кубані побутує комплекс меншовартості — це видно із ганебних прізвиськ, якими й досі називають своїх “співвітчизників” самі росіяни: “кубаноїди” та “кубаньки”.

Кремль знову використовує нащадків козаків, як гарматне м’ясо. Кубанські добровольці воювали проти Грузії в Абхазькій війні, проти України на Донбасі. Офіційно, за кількістю загиблих учасників “спецоперації”, Краснодарський край посідає серед регіонів РФ “почесне” третє місце.

Таку політику Росія веде все своє існування: завойовує, вбиває, намагається підкорити. На жаль, світ щоразу закривав свої демократичні очі на всі дійства імперців. Та чи справді все буде так само і цього разу, та яку напрацьовану методичку нам варто вивчити, аби зуміти остаточно перемогти зло: про воєнні злочини Росії у світовій історії ми писали раніше.

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