Світ

Окуповані чи анексовані: який термін варто вживати щодо територій під контролем РФ

Вікторія Мельник, практикантка сайту 22 Липня 2022, 16:00
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