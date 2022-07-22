Окуповані чи анексовані: який термін варто вживати щодо територій під контролем РФ

Російська Федерація — ще не загально, проте визнана країна-терорист, яка у своїх політичних та територіальних амбіціях зайшла надто далеко. Але свій довгий шлях Росія розпочала ще дуже давно — не в Україні, Грузії чи Кавказі.

Територій під владою РФ, які уже роками перебувають у невизначеності, є відрізані від світової спільноти, “сірими зонами” та ареалами розрухи, бідності, занепаду рівня життя, насправді багато. Зазвичай світова спільнота ніколи не протидіяла російським амбіціям, лише зрідка наголошуючи — не анексовані, а окуповані території. І лише після 24 лютого 2022 року, через вісім років війни на території Донбасу, ваги світового порядку сколихнулися — вперше з часів Другої світової.

А два дні тому Білий дім заявив: уже цієї осені Росія вдасться до анексії нових окупованих територій України. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу пояснив: зараз на території Херсонської, Запорізької області уже розгортаються кампанії із захоплення телевеж, введення рубля як єдиної валюти, плануються незаконні референдуми та примусове отримання громадянства РФ для усіх жителів територій.

Території, які є ціллю для анексії, включають Херсонську, Запорізьку, усю Донецьку та Луганську області, — зазначив Кірбі.

Що таке анексія?

Росія ще з часів імперії ставала тією самою “подружкою”, яка могла з легкістю відбити у тебе хлопця, купити таку саму сукню, обставити у роботі. Щоправда, через таких подруг рідко гинуть люди, а ось Росія згубила не один мільйон життів.

Анексія території — це процес насильницького приєднання території іншої суверенної держави в односторонньому порядку. Анексія є протизаконною дією, порушенням міжнародних прав. Таке явище тягне за собою міжнародно-правову відповідальність — санкції, наприклад. Анексія вважається ворожим вчинком, агресією.

Дежавю чи звичний сценарій Кремля?

РФ ніколи не виділялася особливою фантазією — у бідності не зросли приголомшливі розуми, які б склали індивідуальний план захоплення світу. А поряд з тим Росію ніколи за це й не судили.

Явищем анексії РФ користується вже давно — ми не називатимемо усі з них. Але є одне примусове приєднання часів Російської імперії, яке ми мусимо згадати.

Анексія Кримського Ханства у 1783 році

Тоді Росія також порушила світові уклади, пішла проти домовленостей. Такі дії можна назвати “прінуждєнієм к міру” османів, як це й зараз називає Путін.

Через трохи більше ніж 230 років Росія знову захоче повернути контроль над Кримом. Але з висловом про “ісконно рускую зємлю” стосовно Криму росіяни, звісно, прорахувалися.

Які території Росія анексувала з часу Другої світової?

Часто воєнні та міжнародні злочини Росії не називають такими, якими вони є. Ми звикли до військових конфліктів, спірних територій, проблемних територій, протистояння Росії та країни, яка страждає від агресора, та багатьох інших формулювань. Та тепер настав час прямої мови — війну Росія вела з чималою кількістю країн, а в результаті анексувала їхні території.

Якісним прикладом явища анексії є Курильські острови, які Радянський Союз відібрав у Японії. Лише після повномасштабного вторгнення Росії до України японці визнали — острови були незаконно анексовані.

Південна Осетія

Ця частина території Грузії була насильницьки окупована Росією. За допомогою останньої у 2008 році й була проголошена така псевдокраїна — Південна Осетія. Грузія вважає цю територію окупованою.

Незалежність та існування як окремої світової частини Південної Осетії визнали лише Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія та ще декілька самопроголошених республік, створених тією ж Росією.

Ця хороша компанія завжди підтримує вчинки Росії, підтримує російські війська та називає їх “миротворчими” — можете вгадати, що цьому передувало.

Абхазія

Теж була створена шляхом окупації Грузії. Війна тривала з 1992 до 1993 року, і зараз ця територія є повністю підконтрольна Росії. Під час воєн у Грузії загинуло дуже багато мирного населення — відбувалося те ж саме, що й у війні в Україні.

До речі, Європейський суд із прав людини визнав Південну Осетію та Абхазію окупованими Росією територіями лише через 13 років після війни в Грузії.

Чеченська Республіка Ічкерія

Це один із найвідоміших історичних фактів, що свідчить про комплекси Росії та її небажання відпускати від себе колишні республіки СРСР. Провівши дві війни, вбивши тисячі людей, розбомбивши практично всю інфраструктуру, Росія здобула контроль над Чечнею.

Перша чеченська війна 1994–1996 років завершилася поразкою для імперців, але ось Друга війна, що тривала з 1999 по 2009 рік, стала для Росії великою перемогою. Щоб її здобути, росіяни створювали фільтраційні табори, вбивали та катували мирне населення, розстрілювали зелені коридори. Нічого не нагадує?

Придністров’я

Війна у Придністров’ї розпочалася в 1992 році. Офіційно все сталося через мову: російську не визнали державною. У 1990 році російськомовне населення оголосило свою незалежність від Республіки Молдови.

Зараз ця територія може загрожувати й Україні: ще на початку повномасштабного вторгнення до України у самопроголошеному Придністров’ї пролунала серія вибухів, які організувала сама Росія для дестабілізації ситуації.

Як і з республіками на території Грузії, лише нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи визнала її окупованою Росією територією.

Нагірний Карабах

Здавалося б, куди ще? Але Росія дійшла й до Азербайджану: ця територія стала точкою розбрату між азербайджанцями та вірменами. Де-юре територія належить Азербайджану, але фактично нею керують вірмени. Зовсім нещодавно, у 2020, там спалахнула війна, переможцем з якої вийшов Азербайджан. Щоправда, за посередництва Росії.

Уже цього року у березні спалахнула нова фаза війни між країнами. Росія ввела на територію своїх “миротворців”.

Окуповані чи анексовані?

Світова спільнота все-таки частіше послуговується терміном окуповані території, а не анексовані. А уряди Грузії та України навіть прийняли збірну назву для позначення своїх територій, які Росія окупувала — тимчасово окуповані Росією території. Чому так?

Різницю варто розуміти насамперед самим українцям: адекватна світова спільнота не визнала анексії Криму та його приналежність до Росії. Ми ж скандуємо: Крим — це Україна. Тож територія Криму та Донбасу є тимчасово окупованою російськими військами.

Правильне означення статусу територій насправді показує істинне сприйняття ситуації — чи змирилися ми самі з агресією Росії, чи готові дати відсіч за всі її злодіяння?

Росія вкотре показує, що не зупиниться на частині України — їй потрібен увесь світ. Вперто, по методичці, росіяни повторюють ті самі сценарії: конфлікт, загострення, самопроголошення, війна, російські війська, сіра зона. Зараз на українських територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, уже ставлять перших-ліпших кухарок чи охоронців на керівні посади в областях.

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