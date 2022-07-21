Зліт кар’єри місцевих колаборантів: росіяни призначають офіціанток і тамаду “керувати” окупованими територіями

“Кожна кухарка може керувати країною” — цей один з головних принципів ленінської моделі побудови державності почали активно використовувати росіяни на окупованих територіях.

На керівні посади потрапляють прибиральниці, клоуни, офіціантки та інші.

Зліт кар’єри колаборантів

Короткочасний зліт кар’єри трапився у Павла Філіпчука. Він — любитель неадекватних співів та танців. Колись депутат Херсонської облради, зараз він став “мером” окупованої Каховки. Жаліється, що до нього на триколорні зустрічі не приходять люди.

Він — любитель неадекватних співів та танців. Колись депутат Херсонської облради, зараз він став “мером” окупованої Каховки. Жаліється, що до нього на триколорні зустрічі не приходять люди. А Сергій Агаркін раніше встромляв гострі предмети у ніс та бив себе сокирою у живіт на різноманітних талант-шоу. Ці таланти, певно, вразили окупантів, адже його призначили на посаду “заступника мера” Балаклії.

Кар’єрний ріст відбувся і на захопленому росіянами телеканалі в Херсоні. Прибиральниця стала адміністраторкою телерадіокомпанії. А новим директором театру в Херсоні став його охоронець.

У Скадовському районі російські окупанти призначили “заступницею мера” тамаду. Такі призначення відбуваються тому, що співпрацювати із загарбниками ніхто не хоче. Колаборанти беруть на себе відповідальність за тисячі загиблих людей, зруйновані життя та біль війни.

Ті колаборанти, яким завдання окупантів не під силу, намагаються втекти.

Зараз розслідується понад 500 справ колаборантів. Зрадники держави ідентифікуються, а їхні злочини фіксуються документально. Потім визначається їх місцезнаходження і починаються подальші судові процеси.

Партизанський рух

На окупованих територіях діє потужний партизанський рух. Партизани знають місцезнаходження кожного колаборанта. Вони підривають машини тих, хто співпрацює з російською владою на українській території.

Росіяни все більше відчувають себе чужинцями на українських територіях. Тож кінець примарної російської влади не за горами.

Раніше ми розповідали, як волонтери рятували людей із пекла.

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