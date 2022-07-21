Україна

Зліт кар’єри місцевих колаборантів: росіяни призначають офіціанток і тамаду “керувати” окупованими територіями

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Липня 2022, 22:00

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