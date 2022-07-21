Взлет карьеры местных коллаборантов: россияне назначают официанток и тамаду “управлять” оккупированными территориями

“Каждая кухарка может управлять страной” — этот один из главных принципов ленинской модели построения государственности начали активно использовать россияне на оккупированных территориях.

На руководящие должности попадают уборщицы, клоуны, официантки и другие.

Взлет карьеры коллаборантов

Кратковременный взлет карьеры случился у Павла Филипчука. Он любитель неадекватного пения и танцев. Когда-то депутат Херсонского облсовета сейчас стал “мэром” оккупированной Каховки. Жалуется, что к нему на триколорные встречи не приходят люди.

Он любитель неадекватного пения и танцев. Когда-то депутат Херсонского облсовета сейчас стал “мэром” оккупированной Каховки. Жалуется, что к нему на триколорные встречи не приходят люди. А Сергей Агаркин раньше вонзал острые предметы в нос и бил себя топором в живот на разнообразных талант-шоу. Эти таланты, вероятно, поразили оккупантов, ведь его назначили на должность “заммэра” Балаклеи.

Карьерный рост произошел и на захваченном россиянами телеканале в Херсоне. Уборщица стала администратором телерадиокомпании. А новым директором театра в Херсоне стал его охранник.

В Скадовском районе российские оккупанты назначили “заммэра” тамаду. Такие назначения происходят потому, что сотрудничать с захватчиками никто не желает. Коллаборанты берут на себя ответственность за тысячи погибших людей, разрушенные жизнь и боль войны.

Те коллаборанты, которые не могут справиться с задачами “не по силам”, пытаются скрыться.

Сейчас расследуется более 500 дел коллаборантов. Предатели государства идентифицируются, а их преступления документально фиксируются. Затем высчитывается местонахождение и начинаются дальнейшие судебные процессы.

Партизанское движение

На оккупированных территориях действует мощное партизанское движение. Партизаны знают местонахождение каждого коллаборанта. Они подрывают машины тех, кто сотрудничает с российскими властями на украинской территории.

Россияне все больше чувствуют себя чужими на украинских территориях. Так что конец призрачной российской власти не за горами.

Ранее мы рассказывали, как волонтеры спасали людей из ада.

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