“Каждая кухарка может управлять страной” — этот один из главных принципов ленинской модели построения государственности начали активно использовать россияне на оккупированных территориях.
На руководящие должности попадают уборщицы, клоуны, официантки и другие.
Карьерный рост произошел и на захваченном россиянами телеканале в Херсоне. Уборщица стала администратором телерадиокомпании. А новым директором театра в Херсоне стал его охранник.
В Скадовском районе российские оккупанты назначили “заммэра” тамаду. Такие назначения происходят потому, что сотрудничать с захватчиками никто не желает. Коллаборанты берут на себя ответственность за тысячи погибших людей, разрушенные жизнь и боль войны.
Те коллаборанты, которые не могут справиться с задачами “не по силам”, пытаются скрыться.
Сейчас расследуется более 500 дел коллаборантов. Предатели государства идентифицируются, а их преступления документально фиксируются. Затем высчитывается местонахождение и начинаются дальнейшие судебные процессы.
На оккупированных территориях действует мощное партизанское движение. Партизаны знают местонахождение каждого коллаборанта. Они подрывают машины тех, кто сотрудничает с российскими властями на украинской территории.
Россияне все больше чувствуют себя чужими на украинских территориях. Так что конец призрачной российской власти не за горами.
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