Было тяжело, когда взорвали все мосты — как волонтеры спасали людей из ада

Украинцы — герои, которые вносят каждый свой вклад в победу. Сегодняшняя история о волонтерах, которые под обстрелами и в сотне метров от врага вытаскивали людей из подвалов, вывозили в безопасные места, спасали от неминуемой смерти.

Эвакуация из Киевской области

Влад Самойленко, вероятно, был самым известным в Киевской области, ведь с первых часов войны понимал, как двигается фронт и то, что Ирпень окажется в беде. Он начал вывозить оттуда людей.

27-28 февраля была первая поездка, мы помогали всем, чем можно.

Влад — урбанист, но когда началась полномасштабная война, решил быть полезным по-другому, помогать людям. Волонтеры придумали практику везти в город генераторы, еду, лекарства, а обратно забирать людей.

Один из таких выходов мог закончиться для него и команды трагически. В этот день россияне заходили со стороны Стоянки. И путь для команды волонтеров был отрезан.

Два автомобиля людей расстреляли, мы были вынуждены повернуть в другую сторону.

Команде удалось выбраться живыми и спасти многих людей.

Когда ты вытаскиваешь двухсотых, трехсотых, российских пленных, накладываешь турникеты — знания с курсов базовой медицины крайне нужны, даже по остановке кровотечения.

Во время поездок в волонтеров даже прилетали осколочные снаряды. Собирать людей в конкретном месте было сверхзадачей, гарантии, что они придут живыми, не было.

Мой номер телефона гулял по чатам Киевской области для эвакуации. Иногда приходилось говорить людям из Бучи, чтобы пешком выходили лесами.

Эвакуация из Чернигова

После Ирпеня начали эвакуировать из Черниговской области. Было еще сложнее, ведь Чернигов больше по площади и находился под постоянным огнем.

Волонтерам помогали украинские военные, а людей передавали как эстафетную палочку. Когда были взорваны мосты, телефон Влада зазвонил.

Моя мама завтра умрет, если не получит лекарства.

Когда жизнь человека зависит не от пули, ты не можешь не доставить это лекарство.

Влад помнит каждого спасенного. Он рассказывает об отчаявшихся людях, с которыми приходилось договариваться о выезде, ведь они уже успели привыкнуть к бомбардировкам. С каждым нужно было говорить и объяснять, почему эвакуация необходима.

Команда потеряла за это время не одну машину, но самое главное — не потеряла людей. Сейчас сожалеют о том, что не могут доехать до оккупированного Юга. Российские военные не пропускают волонтеров в Херсон и Запорожье и не выпускают оттуда население.

Сейчас Влад работает на Востоке по той же схеме: туда — лекарство, еду, а обратно — людей или другие специальные задачи. Страх, рассказывает, не исчез. За время войны пришло понимание, ради чего этот риск.

Мы должны победить в этой войне, не время расслабляться.

Ранее мы рассказывали, как офицер 95-й бригады поделился советами для украинцев в тылу.

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