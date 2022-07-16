Ходите в рестораны, но не забывайте о нас: офицер 95-й бригады поделился советами для украинцев в тылу

Мы стали больше ценить тишину. Если на улице ни звука, а новостная лента молчит – значит, в этот момент, вероятнее всего, никто не погиб. Однако любые сообщения вводят человека в состояние эмоциональных качелей, от которых достаточно тяжело избавиться.

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко советует гражданскому населению попытаться уменьшить свои эмоциональные реакции на очередной акт жестокости врага, или же ситуацию на фронте.

Мужчина уверен, что каждому необходимо делать то, что он может. И продолжать работать на всеобщую победу столько, сколько имеет возможности и сил.

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Однако искусственно успокаивать себя тоже не стоит, поскольку рано или поздно какая-нибудь отрицательная новость все равно поразит сердце и тогда будет слишком тяжело выбираться из этого негативного состояния.

На войне нужны не спринтеры, а стайеры. Отключите новости, поставьте себе конкретную задачу, чтобы помочь стране – и все эти качели исчезнут.

Юрий Кочевенко советует искать возможности быть полезным. К примеру, отправить в соцсетях жалобу на какого-то не совсем адекватного пользователя из страны-агрессора. Или же хорошей идеей будет поддержать ВСУ, будь то в собрании средств или даже добрым словом в соцсетях.

Мужчина уверяет, что военные будут только рады, если люди позволят себе ходить в кафе или супермаркеты, поскольку и сами когда-нибудь мечтают вернуться к привычной жизни.

Мы будем только рады, мисленно с вами. Но кроме этого делайте все, что в ваших силах, ради победы. Должно быть единство с войском не только в мыслях, но и в действиях.

Так что следует не забывать, что украинские военные воюют не ради себя, даже не только за Украину, а за весь свободный мир и его свободу. И если мы будем вместе бороться против этого монстра и его диктатуры, то обязательно одержим победу.

Мы обязательно победим. Добро всегда побеждает зло. Жизнь побеждает смерть. Будущее всегда побеждает прошлое. Мы обречены на победу.

Однако украинские военные также просят украинцев не отправлять в армию провинившихся перед обществом. Читай, почему не нужно “наказывать” отправкой на фронт.

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