Люди

Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас: офіцер 95-ої бригади поділився порадами для українців в тилу

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Липня 2022, 15:00
Юрій Кочевенко

Більше відео
0:02:54
Історії постраждалих від ракетного удару по Вінниці
Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого
0:13:45
Євгенія Близнюк
Нація впертих оптимістів. Соціологиня про те, як війна об’єднала українців
Марина В'язовська
Геніальна у математиці: Марина В’язовська про медаль Філдса та подальший розвиток української науки
0:04:26
сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів
Шукали та рятували: як сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів, що лишились без господарів
Дивитись більше

Останні відео
Юрій Кочевенко

Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас: офіцер 95-ої бригади поділився порадами для українців в тилу
0:03:18
Ситуація в Херсонській області 16.07.2022 - контрнаступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває — унікальні кадри звільнення села
0:02:54
Історії постраждалих від ракетного удару по Вінниці
Мати ще не знає, що донечки вже немає — постраждалі від удару по Вінниці не можуть оговтатись від пережитого
0:03:07
Наслідки обстрілів Миколаєва - що відомо про обстріл Миколаєва
Росіяни борються з освітою та культурою — наслідки обстрілів Миколаївських університетів
Олексій Резніков про військові плани України
Закінчити війну до кінця року абсолютно можливо: Олексій Резніков про військові плани України
Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас: офіцер 95-ої бригади поділився порадами для українців в тилу
Умисно вдарили по житлових кварталах. Росіяни обстріляли Чугуїв, Нікополь та Одесу — що відомо
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 липня
0:13:45
Євгенія Близнюк
Нація впертих оптимістів. Соціологиня про те, як війна об’єднала українців
0:02:33
Перехоплені розмови росіян
“Пацани гниють у полі, тіла ніхто не відправляє додому” або пригоди російських військових на українській землі
Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині за 15 липня
Новий акт терору: Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині ввечері 15 липня
Більше відео
Ситуація в Херсонській області 16.07.2022 - контрнаступ ЗСУ
Читати далі
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває — унікальні кадри звільнення села

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь