Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас: офіцер 95-ої бригади поділився порадами для українців в тилу

Ми стали більше цінувати тишу. Коли на вулиці ані звуку, а новинна стрічка мовчить – значить у цей момент найімовірніше ніхто не загинув. Однак будь-які повідомлення вводять людину в стан емоційних гойдалок, яких досить тяжко позбутись.

Офіцер 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко радить цивільному населенню спробувати зменшити свої емоційні реакції на черговий акт жорстокості ворога, або ж ситуацію на фронті.

Чоловік впевнений, що кожному необхідно робити те, що він може. І продовжувати працювати на загальну перемогу стільки, скільки має можливості та сил.

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Проте штучно заспокоювати себе теж не варто, оскільки рано чи пізно якась негативна новина все одно вразить серце і тоді буде надто тяжко вибиратись з цього негативного стану.

На війні потрібні не спринтери, а стаєри. Відключіть новини, поставте собі конкретне завдання, щоб допомогти країні – і всі ці гойдалки зникнуть.

Юрій Кочевенко радить шукати можливості, щоб бути корисним. Наприклад, надіслати скаргу на якогось не зовсім адекватного користувача з країни-агресора. Або ж гарною ідеєю буде підтримати ЗСУ, чи то у зборах коштів, чи навіть добрим словом у соцмережах.

Чоловік запевняє, що військові будуть лише раді, якщо люди дозволять собі ходити в кафе чи супермаркети, оскільки й самі колись мріють повернутись до звичного життя.

Ми будемо тільки раді, думками з вами. Але крім цього робіть усе, що в ваших силах, заради перемоги. Має бути єдність із військом не тільки в думках, а й у діях.

Тож варто не забувати, що українські військові воюють не заради себе, навіть не лише за Україну, а за увесь вільний світ та його свободу. І якщо ми будемо разом боротись проти цього монстра та його диктатури, то обов’язково здобудемо перемогу.

Ми обов’язково переможемо. Добро завжди перемагає зло. Життя перемагає смерть. Майбутнє завжди перемагає минуле. Ми приречені на перемогу.

Однак українські військові також просять українців не відправляти у військо тих, хто провинився перед суспільством. Читай, чому не треба “карати” відправкою на фронт.

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