Це пережиток СРСР! Українські військові про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт

Сприйняття реальності часто змінюється з віддаленістю від фронту. Те, що відчуває людина на передовій, тяжко уявити тим, хто від того далеко. Та все ж порозуміння варто досягти, оскільки вся країна і кожен громадянин впливає на хід цієї війни.

Коли у мережі спливають відомості про чийсь некоректний вчинок, декому здається доцільним побажати йому вирушити на фронт. Це нібито має виправити людину, а сама участь у війні спокутує провину.

Проте українські військові закликають не йти цим хибним шляхом мислення, оскільки це може зашкодити українській армії.

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Захисник Іван Матейко у своєму відео, яке оприлюднив у соцмережах, наголосив, що відправляти людину на фронт за якусь провину — це повне знецінення військової служби.

Захищати Україну — це честь, а не покарання.

Військовий запевняє, що якщо хтось вчиняє неправомірний акт, йому варто спокутувати свою вину у вигляді штрафу, ув’язнення чи виправних робіт. Крім того, існує ще мільйон інших покарань, які може понести людина за свої злочини.

Хтось може вважати, що армія цю особу перевиховає, але насправді це не так. Військова служба не перевчить, а лише витягне назовні усі приховані риси характеру.

Що з цією людиною робити, коли вона прийде воювати? Це ж перший кандидат, щоб покинути позицію. Це та людина, яка тебе не витягне.

Так трапляється, що у мирному житті хтось міг бути тихим, спокійним, скромним, але насправді має стержень всередині та робить на фронті таке, чого у мирному житті ніколи не зробив(-ла) би.

Натомість всілякі “герої”, які в мирному житті перші всюди розказували, тут виявляються боягузами. Тому переставайте відправляти на фронт неадекватів.

Інший український військовий Юрій Федоренко в інтерв’ю Вечірньому Києву зазначив, що не варто перетворювати військову службу в очах громадськості на засіб покарання для правопорушників.

Такий підхід — пережиток СРСР.

Часто у новинних повідомленнях зустрічаються історії, коли хтось вчинив некоректно з погляду закону і замість адміністративного чи кримінального покарання його призивають на службу.

Проте, на думку військового, таких речей не має бути в принципі, зокрема й під час повномасштабної війни.

У військо мають іти виключно вмотивовані, освічені, здатні навчатися люди. Тоді буде менше втрат і ми швидше отримаємо бажаний результат.

Крім того, як уже показали довгі місяці повномасштабної війни, злочини — це царина, у якій панують окупанти. Читай, які дані зібрати працівники ООН про сексуальні злочини росіян в Україні.

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