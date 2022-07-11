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Це пережиток СРСР! Українські військові про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Липня 2022, 19:30
Українські військові про те, чому не треба карати відправкою на фронт

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