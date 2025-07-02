Дорожче за м’ясо! Чому різко ростуть ціни на сир в Україні

За останній місяць в Україні змінилися ціни на молочні продукти. За даними Асоціації виробників молока, здешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні.

Натомість інші категорії молочки подорожчали. Асоціація попереджає, що скасування торгівельних пільг з боку ЄС може надалі спровокувати зниження внутрішніх цін.

Ціни на молочні продукти в Україні: зміни за останній місяць

Організація навела докладну статистику щодо змін цін на молочні продукти:

молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 45,65 гривні за кг. Це на 75 копійок (-2%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 6,48 гривні (+17%) більше у порівнянні з 2024 роком;

в середньому коштує 45,65 гривні за кг. Це на 75 копійок (-2%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 6,48 гривні (+17%) більше у порівнянні з 2024 роком; молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці коштує 63,81 гривні/кг, що на 21 копійок (+0,3%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,29 гривні (+24%) більше у порівнянні з 2024 роком;

коштує 63,81 гривні/кг, що на 21 копійок (+0,3%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,29 гривні (+24%) більше у порівнянні з 2024 роком; кефір жирністю 2,5% в плівці — 55,54 гривні за кг. Це на 37 копійок (+1%) більше, ніж місяць тому і на 7,98 гривні (+17%) дорожче, ніж у 2024;

— 55,54 гривні за кг. Це на 37 копійок (+1%) більше, ніж місяць тому і на 7,98 гривні (+17%) дорожче, ніж у 2024; кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці коштує 76,75 гривні, що більше за показник минулого місяця на 1,99 гривні (+3%). У порівнянні з 2024 ціна збільшилася на 17,48 гривні (+29%);

коштує 76,75 гривні, що більше за показник минулого місяця на 1,99 гривні (+3%). У порівнянні з 2024 ціна збільшилася на 17,48 гривні (+29%); кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 72,82 гривні за кг — на 68 копійок менше (-1%), ніж минулого місяця. Проте це на 15,05 гривні більше (+26%), ніж торік;

коштує 72,82 гривні за кг — на 68 копійок менше (-1%), ніж минулого місяця. Проте це на 15,05 гривні більше (+26%), ніж торік; сметана жирністю 15% в стаканах коштує 191,13 гривні за кг, що на 4,04 гривні (+2%) більше порівняно з червнем і на 51,17 гривні (+37%) більше, ніж торік;

коштує 191,13 гривні за кг, що на 4,04 гривні (+2%) більше порівняно з червнем і на 51,17 гривні (+37%) більше, ніж торік; сметана жирністю 15% в плівці коштує 146,08 гривні за кг, що на 2,90 гривні (+2%) більше, ніж у попередньому місяці й на 33,06 гривні (+29%) більше, ніж у 2024;

коштує 146,08 гривні за кг, що на 2,90 гривні (+2%) більше, ніж у попередньому місяці й на 33,06 гривні (+29%) більше, ніж у 2024; вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% — 584,82 гривні за кг, що на 11,18 гривні (+1,9%) більше, ніж у червні. Ціна за рік стала більшою на 162,63 грн. (+39%).

Які ціни на йогурти та сир в Україні

Окрім стандартних молочних продуктів проаналізували ціни на йогурти та сири. Ціни на йогурти такі:

йогурт питний від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках — 116,44 гривні за кг, що на 2,15 гривні (+1,9%) більше, ніж минулого місяця. За рік ціна збільшилася на 23,24 гривні (+25%);

від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках — 116,44 гривні за кг, що на 2,15 гривні (+1,9%) більше, ніж минулого місяця. За рік ціна збільшилася на 23,24 гривні (+25%); йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах — 161,62 гривні за кг. Це на 92 копійки більше, ніж минулого місяця (+1%) і на 30,96 гривні дорожче, ніж торік (+24%).

Такий вигляд мають ціни на сири:

сир кисломолочний жирністю 9% — 279,80 гривні за кг (ціна стала більшою на +25% за рік);

— 279,80 гривні за кг (ціна стала більшою на +25% за рік); сир Український жирністю 50% — 578,09 гривні за кг (ціна змінилася на +29% за рік);

— 578,09 гривні за кг (ціна змінилася на +29% за рік); сир Голландський жирністю 45% — 590,64 гривні за кг (збільшення ціни на 31%);

— 590,64 гривні за кг (збільшення ціни на 31%); сир Маасдам жирністю 45% — 709,65 гривні за кг (ціна стала більшою на +33%);

— 709,65 гривні за кг (ціна стала більшою на +33%); сир Гауда жирністю 45% — 593,14 гривні за кг (ціна стала більшою на +28%);

— 593,14 гривні за кг (ціна стала більшою на +28%); Моцарелла жирністю 45% — 596,42 гривні за кг (збільшення ціни на +38%).

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зауважив, що збільшення пропозиції й споживання імпортних сирів в Україні стає перепоною для вітчизняних виробників. Частка імпортних сирів сягнула 47%.

Проте можливе зниження цін на молоко-сировину і молочні продукти через скасування ЄС квот для України. Якщо не вдасться домовитися з Єврокомісією про збереження безмитного режиму, тоді обсяг експерту в Україні стане меншим, а надлишок товару спровокує зменшення цін на внутрішньому ринку.

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