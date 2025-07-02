Для тебе Економія

Дорожче за м’ясо! Чому різко ростуть ціни на сир в Україні

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Липня 2025, 20:00
Дорожче за м’ясо! Чому різко ростуть ціни на сир в Україні
Фото Unsplash

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