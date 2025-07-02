Смородина — ціна за кілограм у 2025 році: як не переплатити за ягоду

Ціни на вітамінну ягоду для компоту чи варення нині кусаються не на жарт. Зростання вартості чорної смородини зафіксували ще минулого року, та чому вона не дешевшає цьогоріч?

І скільки коштує 1 кг чорної смородини у 2025-ому — дізнайся з матеріалу.

Скільки коштує 1 кг чорної смородини

Ще кілька років тому чорну смородину можна було придбати майже за безцінь: у 2023-му кілограм коштував усього 35-40 гривень. Але все змінилося, коли природа почала підкидати весняні сюрпризи.

Неочікувані заморозки 2024 року не пожаліли кущі, і врожай виявився слабким, тож ціна на смородину швидко пішла вгору, до 70 гривень і вище.

Цієї весни холоди знову наробили у садах чимало лиха, ягідники постраждали чи не в усіх регіонах країни, тож приводу зменшити ціни, на жаль, нема.

Якщо пощастить — на базарі чи через OLX можна придбати домашню чорну смородину за 60-80 гривень за кілограм, а подекуди навіть дешевше, до 50 гривень. Хтось продає великими відрами, інші — акуратно фасують у півлітрові відерця.

Загалом ціна на чорну смородину в Україні у 2025 році в інтернеті і на ринках коливається у межах 70-150 грн за кілограм.

Тим, кому вона здається надмірною, нагадаємо, що минулого року ціни в супермаркетах на чорну смородину просто шокували: 44.90 гривень за 100 грамів, майже пів тисячі за кіло.

Цього року ціна на чорну смородину, приміром, у Сільпо, дорівнює 35,90 грн за 100 г або 164 грн за 250 г.

Як це пояснити? Магазини беруть за зручність, гарний вигляд, логістику й перевірену якість.

Хоча є й інші глобальні чинники: через війну частина фермерів або втратила свої ягідники, або перемикнулись на інші культури. Додаємо до цього зміну клімату та нестабільний попит — і ось маємо ягоду, яка поступово перетворюється на делікатес.

Але тим, хто не хоче плати надто високу ціну, радимо альтернативу — базар або продаж в інтернет.

І ще одне: якщо плануєш робити запаси варення чи заморожувати смородину — саме час діяти, бо в серпні буде або надто пізно, або ще дорожче.

Дізнайся також, як заморозити смородину — з цукром, в пюре, поділивши на порції.

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