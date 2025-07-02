Для тебе Економія

Смородина — ціна за кілограм у 2025 році: як не переплатити за ягоду

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Липня 2025, 18:45
чорна смородина ціна за 1 кг
Фото Pixabay

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