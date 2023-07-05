Для найкращих десертів чи домашнього лікеру. Як заморозити смородину — найзручніші способи

Зі смородини можна приготувати десерти, напої, соуси до м’яса і навіть лікери! Тому це корисна ягода, яку можна приберегти і на зиму. Якщо урожай буде вдалим, тримай зручні та швидкі ідеї, як заморозити смородину.

Як заморозити смородину: способи та поради

Стиглі та пружні ягоди спершу слід зібрати та перебрати. Пошкоджені чи гнилі не підходять для заморожування. Промий смородину холодною водою, висуши на рушнику чи серветках.

Зручним способом є порційне заморожування. Так тобі буде зручно діставати по 200-500 г ягід для випічки, десертів чи для приготування компоту.

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Заморожувати цілі та сухі ягоди смородини можна в зіп-пакетах чи пластикових контейнерах. Якщо в тебе немає зіп-пакетів, можна використовувати звичайні поліетиленові.

Під час такого заморожування ягоди залишаться розсипчастими, їх буде зручно використовувати для прикрашання десертів чи приготування інших страв. До речі, дуже зручно підписувати пакети перед тим, як заморожувати їх.

На пакетиках можна писати сорт смородини, рік урожаю та вагу. Це значно спрощує процес пошуку потрібних ягід у морозилці.

Заморозити смородину з цукром також можна. Це простий рецепт, який не потребує багато часу. У контейнери насип невеликий шар цукру. Добре вимиті та перебрані ягоди насип доверху на цукор. Засип ще один шар цукру. Закрий контейнер та постав його в морозильник.

Як заморозити смородину: пюре

Варіант заморожування, який займає найменше місця в морозильнику. Для цього слід перетерти смородину через м’ясорубку або блендером. Спершу слід добре перебрати та промити ягоди.

На кожен кг смородини відміряй по 100 г цукру. Починай перебивати блендером у пюре. Готове ягідне пюре розлий у контейнери чи зіп-пакети. Також можна розлити трохи у формочки для льоду.

Розморозити таке пюре можна декількома способами: в теплій воді, у холодильнику або за кімнатної температури.

Після розморожування смородину слід відразу споживати. Вона не підходить для багаторазового заморожування, бо втрачає смакові властивості. Смородину слід зберігати за температури від -18°C не більше як рік.

А якщо хочеш зберігати в морозильнику не лише стиглі ягоди, раніше ми розповідали, як заморозити помідори на зиму.

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