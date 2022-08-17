Щоб вистачило і на зиму: топ-3 способи, як заморозити помідори

Якщо врожай помідорів удався, чому б не заморозити їх? Тоді можна буде поласувати смачними томатами, а не купувати в магазині не в сезон. Вікна пропонують тобі топ-3 способи, як заморозити помідори на зиму.

Як заморозити помідори на зиму

Помідори можна заморожувати багатьма способами — це залежить від того, як ти плануєш готувати їх після розмороження.

Це може бути у вигляді томатного пюре, шматочками, кільцями, у силіконових формочках, заморожені чері, фаршировані помідори. Ми поділимось усіма способами.

Чи можна заморожувати свіжі помідори

Звісно! Свіжі помідори не тільки можна, а й потрібно заморожувати. Проте вони займають доволі багато місця в морозильній камері.

Тому досвідчені господині найчастіше заморожують помідори чері — вони маленькі, кілограм таких займе набагато менше місця, аніж звичайних.

Але якщо у твоїй морозилці помістяться великі томати, то це чудово, і в тебе буде багато смачних вітамінів навіть узимку.

Як правильно заморозити помідори — три способи

Заморожене томатне пюре — такий спосіб підходить для борщу та як томатна паста для тюфтельок чи інших страв. Для цього потрібно добре промити помідори, перебити в блендері та розлити у зручні формочки.

Це можуть бути форми для льоду, силіконові формочки або інші контейнери. Через 8-12 годин можеш дістати пюре в кубиках та перекласти у пакет, щоб вони займали менше місця.

Заморожені фаршировані помідори — цей спосіб — майже готова страва, як фарширований перець, тільки помідор. Для цього промий великі та щільні помідори та зріж верхівки. Начинкою може бути фарш, сир, гриби або те, що тобі подобається.

Вклади начинку в помідори та постав їх на деко або дощечку, накрий верхівками. Заморожуй дощечку з помідорами 8-10 годин, а потім переклади в зручне пакування.

Заморожені помідори шматочками та кільцями — також зручний спосіб. Він простий у виконанні. Для цього добре промий помідори та наріж їх шматочками або кільцями.

Розклади шматочки у пакети, а кільця — на деко чи дощечку. Дощечку та пакети постав у морозилку на кілька годин. Потім переклади заморожені кільця помідорів у пакети або контейнер.

Як довго можна зберігати помідори в морозилці

Термін зберігання помідорів у морозилці, протягом якого вони збережуть свої властивості, — чотири місяці.

Заморожені помідори зберігають усі свої корисні речовини — вітаміни групи В, а також калій, йод, магній, цинк, залізо тощо.

Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.

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