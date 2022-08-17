Чтобы хватило и на зиму: топ-3 способа заморозить помидоры

Если урожай помидоров удался, почему бы не заморозить их? Тогда можно будет полакомиться вкусными томатами, а не покупать в магазине не в сезон. Вікна предлагают тебе топ-3 способа, как заморозить помидоры на зиму.
Помидоры можно замораживать многими способами — это зависит от того, как ты собираешься готовить их после размораживания.
Они могут быть в виде томатного пюре, помидоры кусочками, кольцами, в силиконовых формочках, замороженные черри, фаршированные помидоры. Мы поделимся всеми способами.
Конечно! Свежие помидоры не только можно, но и нужно замораживать. Однако они занимают достаточно много места в морозильной камере.
Поэтому опытные хозяйки чаще всего замораживают помидоры черри — они маленькие, килограмм таких займет гораздо меньше места, чем обычных.
Но если твоя морозилка позволяет замораживать большие томаты, то это отлично, и у тебя будет много вкусных витаминов даже зимой.
Это могут быть формы для льда, силиконовые формочки или другие контейнеры. Через 8-12 часов можешь достать пюре в кубиках и переложить в пакет, чтобы они занимали меньше места.
Вложи начинку в помидоры и поставь их на противень или дощечку, накрой верхушками. Замораживай дощечку с помидорами 8-10 часов, а затем переложи в удобную упаковку.
Разложи кусочки в пакеты, а кольца — на противень или дощечку. Дощечку и пакеты поставь в морозилку на несколько часов. Затем переложи замороженные кольца помидоров в пакеты или контейнер.
Срок хранения помидоров в морозилке, в течение которого они сохранят свои свойства — четыре месяца. К тому же замороженные помидоры сохраняют все полезные вещества — витамины группы В, а также калий, йод, магний, цинк, железо и другие.
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