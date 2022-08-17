Чтобы хватило и на зиму: топ-3 способа заморозить помидоры

Если урожай помидоров удался, почему бы не заморозить их? Тогда можно будет полакомиться вкусными томатами, а не покупать в магазине не в сезон. Вікна предлагают тебе топ-3 способа, как заморозить помидоры на зиму.

Как заморозить помидоры на зиму

Помидоры можно замораживать многими способами — это зависит от того, как ты собираешься готовить их после размораживания.

Они могут быть в виде томатного пюре, помидоры кусочками, кольцами, в силиконовых формочках, замороженные черри, фаршированные помидоры. Мы поделимся всеми способами.

Можно ли замораживать свежие помидоры

Конечно! Свежие помидоры не только можно, но и нужно замораживать. Однако они занимают достаточно много места в морозильной камере.

Поэтому опытные хозяйки чаще всего замораживают помидоры черри — они маленькие, килограмм таких займет гораздо меньше места, чем обычных.

Но если твоя морозилка позволяет замораживать большие томаты, то это отлично, и у тебя будет много вкусных витаминов даже зимой.

Как правильно заморозить помидоры — три способа

Замороженное томатное пюре — данный способ подходит для борща и в качестве томатной пасты для тефтелек или других блюд. Для этого нужно хорошо промыть помидоры, перебить в блендере и разлить по удобным для тебя формочкам.

Это могут быть формы для льда, силиконовые формочки или другие контейнеры. Через 8-12 часов можешь достать пюре в кубиках и переложить в пакет, чтобы они занимали меньше места.

Замороженные фаршированные помидоры — этот способ — почти готовое блюдо, как фаршированный перец, только помидор. Для этого промой большие и плотные помидоры и срежь верхушки. Начинкой может быть фарш, сыр, грибы или то, что тебе нравится.

Вложи начинку в помидоры и поставь их на противень или дощечку, накрой верхушками. Замораживай дощечку с помидорами 8-10 часов, а затем переложи в удобную упаковку.

Замороженные помидоры кусочками и кольцами — также удобный способ. Он прост в исполнении. Для этого хорошо промой помидоры и нарежь их кусочками или кольцами.

Разложи кусочки в пакеты, а кольца — на противень или дощечку. Дощечку и пакеты поставь в морозилку на несколько часов. Затем переложи замороженные кольца помидоров в пакеты или контейнер.

Как долго можно хранить помидоры в морозилке

Срок хранения помидоров в морозилке, в течение которого они сохранят свои свойства — четыре месяца. К тому же замороженные помидоры сохраняют все полезные вещества — витамины группы В, а также калий, йод, магний, цинк, железо и другие.

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