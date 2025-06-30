Смородина — цена за килограмм в 2025 году: как не переплатить за ягоду

Цены на витаминную ягоду для компота или варенья сейчас кусаются нешуточно. Рост стоимости черной смородины зафиксировали еще в прошлом году, но почему она не дешевеет в этом?

И сколько стоит 1 кг черной смородины в 2025-м — узнай из материала.

Сколько стоит 1 кг черной смородины

Еще несколько лет назад черную смородину можно было приобрести почти за бесценок: в 2023 килограмм стоил всего 35-40 гривен. Но все изменилось, когда природа начала подбрасывать весенние сюрпризы.

Неожиданные заморозки в 2024 году не пожалели кусты, и урожай оказался слабым, так что цена на смородину быстро пошла вверх, до 70 гривен и выше.

Этой весной холода снова наделали в садах немало бед, ягодники пострадали чуть ли не во всех регионах страны, поэтому повода снизить цены, к сожалению, нет.

Если повезет — на базаре или через OLX можно приобрести домашнюю черную смородину за 60-80 гривен за килограмм, а иногда даже дешевле, до 50 гривен. Кто-то продает большими ведрами, другие аккуратно фасуют в пол-литровые ведра.

В целом цена на черную смородину в Украине в 2025 году в интернете и на рынках колеблется в пределах 70-150 грн за килограмм.

Тем, кому она кажется чрезмерной, напомним, что в прошлом году цены в супермаркетах на черную смородину просто повергли в шок: 44.90 гривен за 100 граммов, почти пол тысячи за кило.

В этом году цена на черную смородину, например в Сильпо, равна 35,90 грн за 100 г или 164 грн за 250 г.

Как это объяснить? Магазины берут деньги за удобство, красивый вид, логистику и проверенное качество.

Хотя есть и другие глобальные факторы: из-за войны часть фермеров либо потеряла свои ягодники, либо переключилась на другие культуры. Добавляем к этому изменение климата и нестабильный спрос — и вот имеем ягоду, постепенно превращающуюся в деликатес.

Но тем, кто не хочет платить слишком высокую цену, рекомендуем альтернативу — базар или продажу в интернет.

И еще одно: если планируешь делать запасы варенья или замораживать смородину — самое время действовать, потому что в августе будет слишком поздно, или еще дороже.

Узнай также, как заморозить смородину — с сахаром, в пюре, поделив на порции.

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