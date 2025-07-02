Дороже мяса! Почему резко растут цены на сыр в Украине

За последний месяц в Украине поменялись цены на молочные продукты. По данным Ассоциации производителей молока, подешевели молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, кисломолочный сыр и сыр Сулугуни.

Другие категории молочки подорожали. Ассоциация предупреждает, что отмена торговых льгот со стороны ЕС может в дальнейшем спровоцировать снижение внутренних цен.

Цены на молочные продукты в Украине: изменения за последний месяц

Организация привела подробную статистику по изменению цен на молочные продукты:

молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 45,65 грн/кг. Это на 75 копеек (-2%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 6,48 гривны (+17%) больше по сравнению с 2024 годом;

в среднем стоит 45,65 грн/кг. Это на 75 копеек (-2%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 6,48 гривны (+17%) больше по сравнению с 2024 годом; молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке стоит 63,81 гривны/кг, что на 21 копеек (+0,3%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,29 гривны (+24%) больше по сравнению с 2024 годом;

стоит 63,81 гривны/кг, что на 21 копеек (+0,3%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,29 гривны (+24%) больше по сравнению с 2024 годом; кефир жирностью 2,5% в пленке — 55,54 гривны за кг. Это на 37 копеек (+1%) больше месяца назад и на 7,98 гривны (+17%) дороже, чем в 2024;

— 55,54 гривны за кг. Это на 37 копеек (+1%) больше месяца назад и на 7,98 гривны (+17%) дороже, чем в 2024; кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке стоит 76,75 гривны, что больше показателя прошлого месяца на 1,99 гривны (+3%). По сравнению с 2024 г. цена увеличилась на 17,48 гривны (+29%);

стоит 76,75 гривны, что больше показателя прошлого месяца на 1,99 гривны (+3%). По сравнению с 2024 г. цена увеличилась на 17,48 гривны (+29%); кефир жирностью 2,5% в тетрапаках стоит 72,82 гривны за кг — на 68 копеек меньше (-1%), чем в прошлом месяце. Однако это на 15,05 гривны больше (+26%), чем в прошлом;

стоит 72,82 гривны за кг — на 68 копеек меньше (-1%), чем в прошлом месяце. Однако это на 15,05 гривны больше (+26%), чем в прошлом; сметана жирностью 15% в стаканах стоит 191,13 гривны за кг, что на 4,04 гривны (+2%) больше по сравнению с июнем и на 51,17 гривны (+37%) больше, чем в прошлом;

стоит 191,13 гривны за кг, что на 4,04 гривны (+2%) больше по сравнению с июнем и на 51,17 гривны (+37%) больше, чем в прошлом; сметана жирностью 15% в пленке стоит 146,08 гривны за кг, что на 2,90 гривны (+2%) больше, чем в предыдущем месяце и на 33,06 гривны (+29%) больше, чем в 2024 году;

стоит 146,08 гривны за кг, что на 2,90 гривны (+2%) больше, чем в предыдущем месяце и на 33,06 гривны (+29%) больше, чем в 2024 году; сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% — 584,82 гривны за кг, что на 11,18 гривны (+1,9%) больше, чем в июне. Цена за год стала больше на 162,63 грн. (+39%).

Какие цены на йогурты и сыр в Украине

Кроме стандартных молочных продуктов, проанализировали цены на йогурты и сыры. Цены на йогурты таковы:

йогурт питьевой от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках — 116,44 гривны за кг, что на 2,15 гривны (+1,9%) больше, чем в прошлом месяце. За год цена увеличилась на 23,24 гривны (+25%);

— 116,44 гривны за кг, что на 2,15 гривны (+1,9%) больше, чем в прошлом месяце. За год цена увеличилась на 23,24 гривны (+25%); йогурт ложковый жирностью от 1,6% до 2,8% в стаканах — 161,62 гривны за кг. Это на 92 копейки больше, чем в прошлом месяце (+1%) и на 30,96 гривны дороже, чем в прошлом (+24%).

Так выглядят цены на сыры:

сыр кисломолочный жирностью 9% — 279,80 гривны за кг (цена стала больше на +25% за год);

— 279,80 гривны за кг (цена стала больше на +25% за год); сыр Украинский жирностью 50% — 578,09 гривны за кг (цена изменилась на +29% за год);

— 578,09 гривны за кг (цена изменилась на +29% за год); сыр Голландский жирностью 45% — 590,64 гривны за кг (увеличение цены на 31%);

— 590,64 гривны за кг (увеличение цены на 31%); сыр Маасдам жирностью 45% — 709,65 гривны за кг (цена стала больше на +33%);

— 709,65 гривны за кг (цена стала больше на +33%); сыр Гауда жирностью 45% — 593,14 гривны за кг (цена стала больше на +28%);

— 593,14 гривны за кг (цена стала больше на +28%); Моцарелла жирностью 45% — 596,42 гривны за кг (увеличение цены на +38%).

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что увеличение предложения и потребление импортных сыров в Украине становится преградой для отечественных производителей. Доля импортных сыров составила 47%.

Однако возможно снижение цен на молоко-сырье и молочные продукты из-за отмены квот ЕС для Украины. Если не удастся договориться с Еврокомиссией о сохранении беспошлинного режима, тогда объем эксперта в Украине станет меньше, а избыток товара спровоцирует снижение цен на внутреннем рынке.

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