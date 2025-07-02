Для тебя Экономия

Дороже мяса! Почему резко растут цены на сыр в Украине

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июля 2025, 20:00
Дороже мяса! Почему резко растут цены на сыр в Украине
Фото Unsplash

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