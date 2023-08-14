Lifestyle

До 25 тисяч грн за поширення “російської культури”: чи штрафуватимуть за прослуховування музики з РФ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Серпня 2023, 18:00

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