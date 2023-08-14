До 25 тисяч грн за поширення “російської культури”: чи штрафуватимуть за прослуховування музики з РФ

Боротьба з окупантом має тривати не лише на фронті, а й у тилу. Зокрема, суспільству України варто остаточно відмовитися від російської музики.

Тепер в Україні можуть запровадити штрафи за звучання російської музики у громадських місцях. Законопроект передбачає штрафи від 5100 до 25 500 грн.

Хто це має контролювати, і як відбуватимуться перевірки, розповідаємо далі.

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Штрафи за російську музику у громадських місцях

Штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях діють уже рік, але суми там — мізерні: до 70 грн.

Та тепер розмір штрафу планують збільшити до 25 500 грн.

Депутати та мовний омбудсмен таку ідею підтримують, бо мовиться про національну безпеку.

Такі штрафи будуть накладені не на кожного окремого громадянина, а на тих людей, що відповідальні за це: керівників закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

А щоб не слухати російське, варто більше знайомитися з українськими плейлистами. Раніше ми збирали для тебе українські пісні на будь-який смак.

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