Более 25 тысяч грн за распространение “российской культуры”: какие штрафы предлагают нардепы

Борьба с оккупантом должна продолжаться не только на фронте, но и в тылу. В частности, обществу Украины нужно окончательно отказаться от российской музыки.

Теперь в Украине могут увеличить штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах. Законопроект №9547 предусматривает штрафы от 5100 до 25500 грн. Сейчас этот штраф составляет 70 грн.

Кто это должен контролировать и как будет проверяться, рассказываем дальше.

Штрафы за российскую музыку в общественных местах

Штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах действуют уже год, но суммы там мизерные: до 70 грн. Размер штрафа хотят увеличить: от 5100 до 8500 грн. Если правонарушение повторится, то сумма увеличится еще больше — от 17 000 до 25 500 грн.

Депутаты и языковой омбудсмен такую идею поддерживают, потому что речь идет о национальной безопасности.

Такие штрафы будут наложены не на каждого гражданина, а на тех людей, которые ответственны за это: руководителей заведений торговли, общественного питания и сферы услуг.

Это должно контролироваться руководителями заведений торговли, общественного питания и услуг. Законопроект предусматривает наказание за публичное исполнение, прослушивание и показ музыки в общественных местах. Он зарегистрирован в ВР, однако до сих пор не принят.

Законопроект предлагает изменения в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В случае прослушивания российской музыки в общественных городах человек имеет право вызвать полицию для фиксирования правонарушения.

Ограничений относительно того, кого могут привлечь к ответственности, нет. Это могут быть и заведения питания, и физические лица, и магазины.

Мы также рассказывали, что побуждает украинскую молодежь слушать российские песни.

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