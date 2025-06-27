Видео Lifestyle

Более 25 тысяч грн за распространение “российской культуры”: какие штрафы предлагают нардепы

Виктория Мельник, журналист сайта 27 июня 2025, 19:15 2 мин.

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь