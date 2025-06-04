Язык протеста или… нет? Почему подростки слушают российское и что делать родителям

Полномасштабная война России против Украины длится более трех лет. Российская агрессия началась в 2014 году, счет пошел на 12 год. Русификация украинцев продолжается веками. Последствия этого мы видим до сих пор.

Факт №1: пока российская пропаганда толкует о притеснении русскоязычных, автор материала чувствовала себя дискомфортно, когда у приоткрытого окна услышала “Вот у нас во Львове” от молодой девушки.

Факт №2: дети более уязвимы к влиянию российского контента и все чаще можно услышать на улице русскоязычные видео, звучащие с телефонов несовершеннолетних.

Факт №3: на детской площадке, близ Аллеи Памяти павшим защитникам во Львове, погибшим за существование Украины, маленькая девочка училась произносить “бабушка” — по просьбе этой же бабушки.

В конце концов Киев, 13 апреля 2025 года, Вербное воскресенье. На Подоле группа подростков 17-20 лет громко слушала музыку русского исполнителя. На замечания прохожих дерзко реагировали — делали громче, смеялись и ругались. Несколькими часами ранее Россия цинично убила более 30 гражданских в Сумах.

Для многих украинцев каждый такой инцидент служит напоминанием: Россия пустила метастазы, которыми пытается поразить сердце страны — нашу молодежь и детей.

Вікна-новини не могли пройти мимо этой темы. Мы решили разобраться, почему дети всех возрастов продолжают слушать российскую музыку, смотреть контент на русском языке и как родителям на это реагировать?

Для этого мы обратились за профессиональными комментариями к лектору и блогеру, ведущей программ по инфогигиене и основателю проекта Як не стати овочем Оксане Мороз, а также детскому и семейному психологу, президенту Ассоциации детских аналитических психологов Екатерине Гольцберг.

В материале ты найдешь ответы на следующие вопросы:

почему дети продолжают потреблять русскоязычный контент?;

как родителям на это реагировать?;

можно ли корректировать информационное пространство детей и как это делать, учитывая возраст?;

медиаграмотность в школе и опыт других стран;

как заблокировать российский контент на платформе?;

как отвернуть ребенка от российского – советы психолога.

Российский контент среди детей: в чем проблема

Периодически на стриминговых платформах появляются разнообразные отчеты и статистика о популярном контенте среди украинцев.

Однозначно, количество российского и/или русскоговорящего контента там значительно уменьшилось. Но он не исчез полностью. Особенно уязвимы к такому контенту люди старшего возраста (ностальгия по тем временам, привычка, отсутствие связи язык — война и т.д.).

Также это дети (YouTube kids может советовать русскоязычные мультики даже если ребенок смотрит контент на другом языке) и подростки.

Сейчас эта проблема уменьшается. Да, иногда какой-то контент залетает в тренды, но я бы не называла это проблемой №1, — считает Оксана Мороз.

По ее мнению, за то, что слушают/просматривают дети, совместно ответственны родители и школа.

— Количество российского контента действительно уменьшается. Это процесс, который не может быть сиюминутным и это первый важный момент. Второй — это то, что мы в подавляющем большинстве билингвы, понимаем и украинский, и русский языки.

Если дети начинали общаться с родителями на русском языке, вполне возможно, что в какой-то степени они еще находятся в этом информационном пространстве.

Родители должны объяснять и убеждать, почему важно переходить на украинский, английский, французский или любой другой язык и не смотреть контент на языке врага.

Но этот процесс займет некоторое время, возможно, десятилетие, чтобы мы искоренили русский язык, — констатирует эксперт.

Здесь следует обращать внимание на несколько ключевых моментов. В частности, русификация происходила веками и даже кровавая война не может искоренить это так быстро.

Для того чтобы дети активнее отказывались от русского, мы должны давать альтернативу: создавать свой украиноязычный контент, к формированию мнения должны приобщаться родители и учителя.

— Чем больше появляется качественного украинского контента, тем больше собственно он популяризируется. Подавляющее большинство известных инфлуэнсеров, за которыми следят и дети и подростки, производят контент на украинском языке.

В зависимости от того, как быстро украинский контент займет все популярные ниши, потребность в российском исчезнет, — ​​убеждена блоггер.

Мы спросили детского и семейного психолога Екатерину Гольцберг, почему, по ее мнению, дети продолжают потреблять русскоязычный контент, несмотря на войну.

По ее словам, подростковый возраст часто характеризуется протестом, что может проявляться в выборе языка.

Например, в ситуации, когда украинский язык является официальным в учебных заведениях, некоторые подростки могут выбирать русский как модель бунта, чтобы не подчиняться взрослым.

— Это становится языком сопротивления, но это не всегда означает отсутствие патриотизма, — отмечает психолог. — Во многих семьях русский язык десятилетиями был привычным, и подросток может искренне поддерживать Украину, волонтерить, но в то же время говорить на русском в быту. Он для ребенка просто удобнее, — отмечает Екатерина Гольцберг.

Формирование новых языковых привычек в подростковом возрасте происходит гораздо сложнее, чем у младших детей, ведь идентичность в пубертате уже цементируется.

Эксперт также отметила, что одну из важных ролей играет психология подросткового протеста: если для взрослых война диктует единственно правильное поведение, то подростковый мозг стремится к автономии.

Когда взрослые запрещают, то подростки начинают это делать с двойной силой.

— Запрет, к сожалению, увеличивает привлекательность контента. Для многих это безопасный способ бунтовать. Также подростки склонны разделять культуру и политику и не чувствовать той угрозы, которую понимают взрослые, — считает эксперт.

Она также отмечает, что среди меньших детей она все реже слышит русский, в отличие от подростков.

Что делать, если ребенок слушает российскую музыку

Екатерина Гольцберг отмечает: стыдить или кричать — совершенно не действенно.

— Стыд вызывает сопротивление и еще больше обостряет конфликт идентичности. “Я буду с тобой бороться”, — говорит подросток.

Так что надо делать все, чтобы подросток самостоятельно выбирал украиноязычный контент, чтобы ему было из чего выбирать.

Это сочетание исторической инерции, алгоритмической асимметрии и подросткового протеста, связанного с подростковой психологией. Но это не всегда свидетельствует о нехватке патриотизма.

И мы должны спокойно, взвешенно, без стыда объяснять ребенку, почему это — не ОК.

А вообще, родителям нужно подумать: как подростки распространяют контент? Присылают его своим друзьям. Поэтому и взрослым следует присылать своим детям интересные для подростков украиноязычные видео или музыку.

Так или иначе, а они включат контент на время, “пузырь” начнет расширяться, — советует психолог.

Она дает еще несколько важных советов:

спроси ребенка, что именно ему интересно в просматриваемом им контенте (без вызова в голосе или осуждении, а действительно поинтересуйся этим искренне);

поищите вместе подобный и классный контент среди наших или иностранных исполнителей;

Что угодно можно обсудить, но если будем молчать и не вмешиваться, чтобы не испортить отношения, то ничего не изменим, — говорит Екатерина.

объясняй, что деньги от просмотров идут на российское оружие и армию;

не запрещай, потому что ребенок начнет искать “обходные” пути;

не бойся конфликтов, но они должны происходить с уважением, с обсуждением.

У детей поменьше Екатерина Гольцберг также не советует отбирать телефон. Гаджеты могут быть у ребенка, но с определенными правилами, которые устанавливаются еще “на берегу”, когда ребенок получает доступ к телефону.

В противном случае, отмечает детский психолог, ребенок воспримет изменение правил за шантаж.

Не проблемой есть установка на детский гаджет Родительского контроля.

— Я амбассадор родительского контроля, это действительно работает и приучает ребенка к определенной гигиене потребления. Так мы выставляем границы. Ведь когда человек хочет сесть за руль, он должен получить права.

Так же и телефон — это средство повышенной опасности и оттуда может идти много опасных вещей.

Забирать родительский контроль можно тогда, когда ребенок уже понимает правила использования телефона и не нарушает их, — говорит психолог.

Медиаграмотность в школах Украины: что болит больше всего

Что касается школы, то все интеракции по медиаграмотности проходят как факультатив. А если не обязательно, то и меньше заинтересованности вызывает.

Новая Украинская Школа предлагает педагогам при преподавании медиаграмотности в младшей школе ориентироваться на три основные компетенции:

проверка фактов;

проверка источников информации;

умение различать факты от оценочных суждений.

К формированию медиаграмотности в школах все еще возникает множество вопросов. Установленное требует пересмотра и исследования.

— Если говорить об имплементации в отдельные предметы, то пока не готова сказать, насколько это происходит эффективно. Пока я еще исследую этот вопрос, — говорит Оксана Мороз.

Для учителей однозначно нужны курсы по медиаграмотности, ведь, чтобы учить других, следует ориентироваться в этом самом.

А это снова — реализация в существующую систему и мотивация учителей, их понимание проблемы.

— Как насчет опыта формирования медиаграмотности среди населения в других странах? Можем ли мы где-нибудь позаимствовать программы?

— И да, и нет. Есть хорошие примеры балтийских стран, Финляндии, Канады и т.д. Но там проделали глубокие изменения в образовательной программе, благодаря чему детей обучают стойкости в информационном поле.

Но все эти кейсы делали на относительно спокойном инфополе, они не развивались во время гибридной экзистенциальной войны, как это происходит у нас.

Вопрос, достаточно ли устойчивыми они окажутся в условиях, близких к нашим, пока открыт.

Есть ли западный опыт, который важно учить? Да, есть. Можем ли сделать копипаст? Нет, к сожалению, подобного опыта никто не имеет. Так что можем что-то позаимствовать, а что-то разработать самостоятельно, — считает Оксана Мороз.

По ее мнению, разрабатывать такие образовательные программы в сотрудничестве должны Минобразования, Минцифры, Минкульт, киберполиция.

Как заблокировать русскоязычный контент

Для начала следует минимизировать вероятность появления контента на русском языке на твоем гаджете. В частности, язык интерфейса должен быть украинским, английским или любым другим, кроме русского.

Социальные сети также ориентируются на работу алгоритмов. Если ты будешь взаимодействовать (лайкать, комментировать или отправлять кому-то) контент на русском, он будет чаще попадать в твои рекомендации.

Для Google уместно использовать соответствующие расширения (Лагідна Українізація или Anti Ru Content).

Есть еще несколько советов для разделов Рекламы Google.

Перейди в Настройку рекламных объявлений в своем аккаунте Google. Здесь ты можешь просмотреть, какие интересы Google приписал тебе и удалить те, которые могут приводить к российской рекламе. Можешь выключить персонализацию рекламы полностью, но тогда реклама будет менее релевантной в целом, но не обязательно на русском.

Как заблокировать российские видео на YouTube

Когда видишь русскоязычное видео в рекомендациях, нажми три точки рядом с ним и выбери Не интересует, а затем — Не рекомендовать видео по этого канала. Отпишись от всех русскоязычных каналов, а также очисти историю просмотров и поиска в левом меню, чтобы это влияло на алгоритм в дальнейшем.

Как заблокировать российские мультики на YouTube Kids

Наиболее надежный способ — выбрать категорию Только одобренный контент. В приложении YouTube Kids зайди в настройки профиля и найди опцию Только одобренный контент. После этого вручную выбери каналы, коллекции и видео, разрешенные для просмотра. Блокируй нежелательный контент, отпишись от российских блогов и каналов. Можешь также очистить историю просмотра.

TikTok рекомендует российские видео: что делать

Если алгоритм рекомендует видео на русском языке, нажми на три точки в правом меню и выбери Не интересует. Можешь жаловаться на такие видео через Подробнее и Сообщить о нарушении. Отписывайся и блокируй авторов этого контента. Проверь языковые настройки и измени их при необходимости по следующему алгоритму действий: Профиль — Меню — Настройка и конфиденциальность — Язык. Взаимодействуй с украинским контентом.

Как заблокировать российский контент в Instagram

Нажми Не интересует всякий раз, как подобное попадает в твою ленту. Отписывайся, блокируй. В настройках можно перейти к опции Конфиденциальность, а затем Скрытые слова. Добавь соответствующие фразы и слова, которые ты не хочешь видеть в комментариях или запросах: Россия, РФ, Z и т.д. Это не фильтрует ленту, но уменьшает нежелательное взаимодействие.

Подобные советы действуют также для Facebook.

Свою пропаганду россияне щедро сеют во всех социальных сетях. В частности, в TikTok. Читай, как не попасть в водоворот лжи и возможно ли ее распознать, далее в материале.

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