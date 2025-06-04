Для тебя Родительство
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Язык протеста или… нет? Почему подростки слушают российское и что делать родителям

Виктория Мельник, журналист сайта 04 июня 2025, 18:00
дети слушают русскую музыку

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